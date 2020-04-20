Koronavirüs Karşı apartmanda oturan kız kardeşiyle teleferik sistemi sayesinde kahve içebiliyor
TÜRKİYE

Karşı apartmanda oturan kız kardeşiyle ‘teleferik’ sistemi sayesinde kahve içebiliyor

Uşak’ta bir vatandaş koronavirüs (Covid-19) nedeniyle karşı apartmanda yaşayan kız kardeşiyle bir araya gelemeyince çareyi ‘teleferik’ sistemi kurmakta buldu. Sisteme yerleştirdikleri sepet ile birbirlerine gönderdikleri kahve eşliğinde karşılıklı balkonlarda sohbet eden kardeşlerin sosyal mesafeli iletişimi görenlerin ilgisini çekiyor.

Haber Merkezi İHA
Birbirlerine gidemeyince teleferik sistemini kurdular.
Birbirlerine gidemeyince teleferik sistemini kurdular.

Uşak’ta yaşayan Şaban Öztürk (39), koronavirüs salgını nedeniyle karşı apartmanda yaşayan kız kardeşi Gülsüm Gün’ün evine gidemeyince el yapımı teleferik sistemi kurmaya karar verdi. Öztürk evinin balkonu ile karşıdaki balkonun arasına gerdiği yaklaşık 10 metre ip üzerine sepet yerleştirdi.

Sepet içerisine koydukları kahve, yemek gibi pek çok şeyi birbirlerine gönderen kardeşler karşılıklı balkonlarda sohbet edebilmenin tadını çıkarıyor. Şaban Öztürk, sosyal mesafe kuralını dikkate alarak geliştirdiği sistemi görenlerin ise şaşırdığını ve ilgilerini çektiğini belirtti.

Birbirlerine gidemeyince teleferik sistemini kurdular.

“Birbirimizi özlüyoruz”

Koronavirüs nedeniyle özel bir şirkette çalıştığını ancak işe gitmediğini ve evde kaldığını belirten Şaban Öztürk, şu şekilde açıklamada bulundu:

“Bu dönemde de kardeşimle gelip gitme trafiğimiz de bitti. Çocukları var, birbirimizi özlüyoruz. Biz de bu şekilde bir çare bulduk. Ev de tam karşıda olunca, bir ‘sepetli teleferik sistemi’ kurduk. Bu sayede karşılıklı oturabiliyoruz, konuşabiliyoruz. Sosyal mesafeye ayak uydurabiliyoruz. Birkaç bahsi yaparken kahvelerimizi yudumlayabiliyoruz.”

Birbirlerine yemekte gönderiyorlar.

“Sadece kahve değil yemek de gönderiyoruz”

Geliştirdiği sistemin pratik olduğunu belirten Öztürk salgından sonra da aynı şekilde devam edebileceklerini kaydetti.

Öztürk konuşmasında şunları söyledi:

“Sadece kahve olmuyor, bazen yemek gelip gidiyor. Bazen karşılıklı ihtiyaçlarımızı birbirimize alıp verebiliyoruz, o bize gönderebiliyor biz ona gönderebiliyoruz. Bu şekilde bir düzen ayarladık. Yaklaşık 15 gündür de, şu malum zamanda bu şekilde birbirimize destek olabiliyoruz. Normalde kardeşimle evlerimizin arası yakın olsa da kapılarımız farklı olduğu için bir sokak dolaşmamız gerekiyor. Bu yöntem sayesinde de en azından uzun mesafe yürümeden pratik bir şekilde birbirimizin ihtiyaçlarını görebiliyoruz.”

Karşı apartmanda oturan kız kardeşiyle ‘teleferik’ sistemi sayesinde kahve içebiliyor
FOTOĞRAF 7
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Uşak’ta yaşayan Şaban Öztürk (39), koronavirüs salgını nedeniyle karşı apartmanda yaşayan kız kardeşi Gülsüm Gün’ün evine gidemeyince el yapımı teleferik sistemi kurmaya karar verdi. Öztürk evinin balkonu ile karşıdaki balkonun arasına gerdiği yaklaşık 10 metre ip üzerine sepet yerleştirdi.
Title
Sepet içerisine koydukları kahve, yemek gibi pek çok şeyi birbirlerine gönderen kardeşler karşılıklı balkonlarda sohbet edebilmenin tadını çıkarıyor. Şaban Öztürk, sosyal mesafe kuralını dikkate alarak geliştirdiği sistemi görenlerin ise şaşırdığını ve ilgilerini çektiğini belirtti.
Title
“Birbirimizi özlüyoruz” Koronavirüs nedeniyle özel bir şirkette çalıştığını ancak işe gitmediğini ve evde kaldığını belirten Şaban Öztürk, şu şekilde açıklamada bulundu:
Title
“Bu dönemde de kardeşimle gelip gitme trafiğimiz de bitti. Çocukları var, birbirimizi özlüyoruz. Biz de bu şekilde bir çare bulduk. Ev de tam karşıda olunca, bir ‘sepetli teleferik sistemi’ kurduk. Bu sayede karşılıklı oturabiliyoruz, konuşabiliyoruz. Sosyal mesafeye ayak uydurabiliyoruz. Birkaç bahsi yaparken kahvelerimizi yudumlayabiliyoruz.”
Title
“Sadece kahve değil yemek de gönderiyoruz” Geliştirdiği sistemin pratik olduğunu belirten Öztürk salgından sonra da aynı şekilde devam edebileceklerini kaydetti. Öztürk konuşmasında şunları söyledi:
Title
“Sadece kahve olmuyor, bazen yemek gelip gidiyor. Bazen karşılıklı ihtiyaçlarımızı birbirimize alıp verebiliyoruz, o bize gönderebiliyor biz ona gönderebiliyoruz. Bu şekilde bir düzen ayarladık. Yaklaşık 15 gündür de, şu malum zamanda bu şekilde birbirimize destek olabiliyoruz. Normalde kardeşimle evlerimizin arası yakın olsa da kapılarımız farklı olduğu için bir sokak dolaşmamız gerekiyor. Bu yöntem sayesinde de en azından uzun mesafe yürümeden pratik bir şekilde birbirimizin ihtiyaçlarını görebiliyoruz.”
Title
Kendilerini gören komşularının şaşırdığını belirten Öztürk, son olarak şu ifadeleri kullandı: “Başta biraz saçma buldular ama bugünlerde bu trafiği görünce onların da çok hoşuna gitti. Bir şekilde evlerinizde kalın, sosyal mesafeye dikkat edelim. Sonuçta bu günler geçecek, böyle sürmeyecek. Şu günlerde hastalıktaki en büyük dezavantaj ‘yakalanmamak’. Yakalanmamak için de elimizden geldiği kadar sosyal mesafeye ve izolasyona dikkat edelim.”
Karşı apartmanda oturan kız kardeşiyle ‘teleferik’ sistemi sayesinde kahve içebiliyor
Uşak'ta bir vatandaş koronavirüs (Covid-19) nedeniyle karşı apartmanda yaşayan kız kardeşiyle bir araya gelemeyince çareyi 'teleferik' sistemi kurmakta buldu. Sisteme yerleştirdikleri sepet ile birbirlerine gönderdikleri kahve eşliğinde karşılıklı balkonlarda sohbet eden kardeşlerin sosyal mesafeli iletişimi görenlerin ilgisini çekiyor.


“Komşular başta saçma buldu”

Kendilerini gören komşularının şaşırdığını belirten Öztürk, son olarak şu ifadeleri kullandı:

“Başta biraz saçma buldular ama bugünlerde bu trafiği görünce onların da çok hoşuna gitti. Bir şekilde evlerinizde kalın, sosyal mesafeye dikkat edelim. Sonuçta bu günler geçecek, böyle sürmeyecek. Şu günlerde hastalıktaki en büyük dezavantaj ‘yakalanmamak’. Yakalanmamak için de elimizden geldiği kadar sosyal mesafeye ve izolasyona dikkat edelim.”

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