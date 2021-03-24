Koronavirüs Kastamonuda bir köy ve 2 apartman karantinaya alındı
TÜRKİYE

Kastamonu'da bir köy ve 2 apartman karantinaya alındı

Kastamonu'da bir köy ve 2 apartman karantinaya alındı

Kastamonu'nun Tosya ilçesinde bir köy ile 2 apartman koronavirüs tedbirleri kapsamında karantina uygulanmaya başladı. Kaşköprü ilçesindeki bir okulda eğitime 10 gün ara verildi

Haber Merkezi AA
Kastamonuda bir köy ve 2 apartman karantinaya alındı
Arşiv

Tosya Kaymakamı Deniz Pişkin, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, ilçenin Aşağıkayı köyünün artan vaka sayıları nedeniyle 10 gün süreyle karantinaya alındığını belirtti.

İlçe merkezinde iki farklı dairede Kovid-19 vakası görüldüğünü ifade eden Pişkin, "Vaka görülen apartmanların tamamının 10 gün süreyle karantina altına alınmasına, bu apartmanlarda yaşayan kişilerin ihtiyaçlarının mahalle muhtarları ve azaları ile vefa sosyal destek grubu tarafından karşılanmasına karar verilmiştir." ifadelerini kullandı.

Eğitime 10 gün ara

Taşköprü Yatılı Bölge Okulunda ise personellerde Kovid-19 vakası görülmesi nedeniyle eğitime 10 gün ara verildi.

Okulda uzaktan eğitime devam edileceği bildirildi.

Türkiye'nin 24 Mart koronavirüs verileri açıklandı: Vaka sayıları tırmanmaya devam ediyor
KORONAVİRÜS
Türkiye'nin 24 Mart koronavirüs verileri açıklandı: Vaka sayıları tırmanmaya devam ediyor
Abone Ol Google News
Olimpiyatta golü bulduk

Olimpiyat'ta golü bulduk

Dünya Kupası Elemeleri ilk maçında rakibimiz Hollanda.
Şöhretin bedeli

Şöhretin bedeli

Karahan Çantay'ın trajedisi şöhretin zehrine acı bir örnek.
AK Partide yeni MYK belli oldu

Binali Yıldırım ve Numan Kurtulmuş'a önemli görev.

​Vaka ve ölü sayısı yükselmeye devam ediyor.

Metruk bina kalmıyor

Metruk bina kalmıyor

​Yıldırım Belediyesi tehlikeli yerlerin yıkımına devam ediyor.

​MHP lideri Bahçeli'den Cumhur İttifakı mesajı.

​Papa'dan kardinallerin maaşlarından kesinti talimatı.

​Cumhurbaşkanı Erdoğan teşekkür konuşması yapıyor.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.