Kastamonu'da bir köy ve 2 apartman karantinaya alındı Kastamonu'da bir köy ve 2 apartman karantinaya alındı Kastamonu'nun Tosya ilçesinde bir köy ile 2 apartman koronavirüs tedbirleri kapsamında karantina uygulanmaya başladı. Kaşköprü ilçesindeki bir okulda eğitime 10 gün ara verildi

Haber Merkezi 24 Mart 2021, 19:41 Son Güncelleme: 24 Mart 2021, 19:43 AA