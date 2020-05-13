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Koronavirüs Kastamonuda maske zorunluluğu Toplu bayramlaşma da yasaklandı
TÜRKİYE

Kastamonu'da maske zorunluluğu: Toplu bayramlaşma da yasaklandı

Kastamonu'da, halkın toplu halde bulunduğu yerlerde maske takma zorunluluğu getirildi. Ramazan Bayramı'nda toplu bayramlaşma programları da yasaklandı.

Haber Merkezi DHA
Arşiv
Arşiv

Kastamonu Valiliği, Vali Yaşar Karadeniz Başkanlığı'nda toplanan İl Hıfzıssıhha Kurulu kararlarını açıkladı. Buna göre; Ramazan Bayramı da dahil olmak üzere, vatandaşların aile ziyaretlerinden ve il dışından gelenlerle temastan kaçınmaları; bayramlaşmanın telefon ve diğer iletişim araçlarıyla yapılması tavsiyesinde bulunuldu.


İl dışından gelenlerin boş evlerde ya da ücreti kendileri tarafından ödenmesi kaydıyla konaklama tesislerinde 14 gün boyunca kendilerini karantinaya alma uygulamasının devamına; karantina süresince bu kişilerle temasta bulunulmamasına; karantinadaki kişilerin bu kurala uymaları hususunun İl Sağlık Müdürlüğü ve kolluk kuvvetlerince; ayrıca köylerde bu kurumların yanı sıra köy muhtarlarınca takibine karar verildi. Ramazan Bayramı kaynaklı olumsuzluk yaşanmasını önlemek için, 24–26 Mayıs 2020 tarihleri arasında yolcu minibüsleri ve özel araçlarla köylerden ilçe merkezlerine ve il merkezine, ilçe merkezlerinden il merkezine seyahat kısıtlaması getirildi.

Toplu bayramlaşma yasaklandı


Ramazan Bayramı'nda toplu bayramlaşma programları yasaklandı. Ayrıca, cadde ve sokaklarla, halkın toplu bulunduğu yerlerde, iş yerleri ve bunların önlerinde maske takma zorunluluğu getirildi.

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