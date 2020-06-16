Kastamonu’daki sağlık kahramanlarından üzücü haber: 2 doktor ve 3 sağlık çalışanı koronavirüse yakalandı

Son günlerde vaka sayılarının artmaya başladığı Kastamonu’da yeni vak’alar gelemeye devam ediyor. Edinilen bilgiye göre Kastamonu Devlet Hastanesi’nde görevli 2 uzman doktor ile 3 sağlık çalışanı koronavirüs testine alındı. İlk test sonuçları pozitif çıkan 5 kişi tedavi altına alındı.

YAPILAN TARAMALARDA POZİTİF VAKALAR ÇIKTI

Öte yandan Kastamonu’nun Araç ilçesine bağlı Çay Mahallesi’nde karantina altında bulunan vatandaşlarda yapılan muayenede, yeni tip koronavirüs hastalığı tespit edildi. Çay Mahallesi’nde ikamet eden 15 vatandaşta, koronavirüs tespit edilmesinin ardından yapılan filyasyon çalışmasında, vakaların temas çevresine yapılan testlerde de pozitif vakalara rastlandı. Kastamonu Valiliği tarafından yapılan filyasyon çalışmasında karantina altındaki bazı vatandaşların rahatsızlanması üzerine yapılan testlerde pozitif vakalar görüldü. Ekiplerin, karantina altındaki Çay Mahallesinde filyasyon çalışmaları halen devam ediyor.

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