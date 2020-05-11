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Koronavirüs Katardan koronavirüsle mücadele eden sağlık çalışanlarına 100 bin uçak bileti
DÜNYA

Katar'dan koronavirüsle mücadele eden sağlık çalışanlarına 100 bin uçak bileti

Katar Havayolları, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında dünya çapındaki sağlık çalışanlarına 100 bin ücretsiz uçak bileti verileceğini açıkladı. Açıklamada, sağlık çalışanlarının kendileri için ayrılan 100 bin bedava uçak biletini 12 Mayıs'tan 18 Mayıs'a kadar internet üzerinden temin edebilecekleri duyuruldu.

Haber Merkezi AA
Arşiv
Arşiv

Katar Havayolları'ndan yapılan yazılı açıklamada, "Dünyanın birçok ülkesindeki sağlık çalışanlarına bu kriz karşısındaki kahramanca gayretleri için takdir ve teşekkürlerimizi sunuyoruz" ifadelerine yer verildi.

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Açıklamada, sağlık çalışanlarının kendileri için ayrılan 100 bin bedava uçak biletini 12 Mayıs'tan 18 Mayıs'a kadar internet üzerinden temin edebilecekleri duyuruldu.

  • Kampanyayla, sağlık çalışanlarına ve yanlarındaki bir kişiye gidiş dönüş bileti verileceğine dikkat çekilen açıklamada, bu kapsamda alınan biletlerle Katar Havayolları'nın uçuş noktalarından herhangi birine gidilebileceği ifade edildi.

Katar Havayolları, salgın nedeniyle tahliye uçuşları haricinde seferlerini durdururken, yakın zamanda uçuşlara yeniden başlanacağını açıklamıştı.

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