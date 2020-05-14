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Koronavirüs Kayseride taziyeye giden kadın koronavirüs bulaştırdı 30 ev karantinaya alındı
KAYSERİ TÜRKİYE

Kayseri haberleri... Taziyeye giden kadın koronavirüs bulaştırdı: 30 ev karantinaya alındı

Kayseri'de taziyeye giden kadın koronavirüs bulaştırdı: 30 ev karantinaya alındı

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde, taziye evine giden Hatice A.'nın koronavirüs testinin pozitif çıkması üzerine yapılan testlerde, taziyeye katılan bazı kadınların da sonucu pozitif çıktı. Mahalledeki 30 ev karantinaya alınırken, jandarma ekipleri vatandaşlara maske dağıttı.

Haber Merkezi DHA
Yemliha Mahallesi
Yemliha Mahallesi

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinin Yemliha Mahallesi'nde Hatice A., 30 Nisan günü, kalp krizi sonucu hayatını kaybeden Halil Bayram'ın evine taziyeye gitti. Evine döndükten sonra ise yüksek ateş ve öksürük şikayetiyle Kayseri Şehir Hastanesi'ne başvurdu. Hatice A., yapılan koronavirüs testi pozitif çıkınca Kayseri Şehir Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

DHA
Mahalledeki 30 ev karantinaya alınırken, jandarma, vatandaşlara maske dağıttı.

İl Sağlık Müdürlüğü ekipleri, Hatice A.'nın, taziye evine gittiğini söylemesi üzerine çalışma başlattı. Mahalleye giden ekipler, Hatice A. ile aynı taziye evinde bulunan kadınlara test yaptı. Bazı kadınların da koronavirüs testi pozitif çıktı. Bunun üzerine 4 bin 500 nüfuslu mahallede, koronavirüs vakası görülen 30 ev, karantinaya alındı. Jandarma ekipleri mahallede önlem alarak, vatandaşlara maske dağıttı.

DHA
Mahalledeki 30 ev karantinaya alınırken, jandarma, vatandaşlara maske dağıttı.

"Üfürükçüden değil"

Mahalle halkı, sosyal medyada yer alan 'üfürükçü kadın mahalleye koronavirüs bulaştırdı' iddiasının gerçeği yansıtmadığını belirterek, tepki gösterdi.

Mahalleden Firdevs Çalışkan, "Bizim mahallemizde herkes birbirini tanır. Burada öyle üfürükçü falan yok. Yemliha'da herkes ekmeğinin peşindedir. Bizim mahallemizde üfürükçü veya kötü bir iş yok. Derdimiz çalışmak ve daha iyi bir yaşama sahip olmak"dedi.

Öte yandan yetkililer de, sosyal medyadaki iddiaların gerçek dışı olduğunu bildirdiler.

Taziyeye giden kadın koronavirüs bulaştırdı: 30 ev karantinaya alındı
FOTOĞRAF 8
Title
Hatice A., 30 Nisan günü, Kocasinan ilçesi Yemliha Mahallesi'nde kalp krizi sonucu hayatını kaybeden Halil Bayram'ın evine taziyeye gitti.
Title
Evine döndükten sonra ise yüksek ateş ve öksürük şikayetiyle Kayseri Şehir Hastanesi'ne başvurdu. Hatice A., yapılan koronavirüs testi pozitif çıkınca Kayseri Şehir Hastanesi'nde tedavi altına alındı.
Title
İl Sağlık Müdürlüğü ekipleri, Hatice A.'nın, taziye evine gittiğini söylemesi üzerine çalışma başlattı.
Title
Mahalleye giden ekipler, Hatice A. ile aynı taziye evinde bulunan kadınlara test yaptı. Bazı kadınların da koronavirüs testi pozitif çıktı.
Title
Bunun üzerine 4 bin 500 nüfuslu mahallede, koronavirüs vakası görülen 30 ev, karantinaya alındı. Jandarma ekipleri mahallede önlem alarak, vatandaşlara maske dağıttı.
Title
Mahalle halkı, sosyal medyada yer alan 'üfürükçü kadın mahalleye koronavirüs bulaştırdı' iddiasının gerçeği yansıtmadığını belirterek, tepki gösterdi.
Title
Mahalleden Firdevs Çalışkan, Bizim mahallemizde herkes birbirini tanır. Burada öyle üfürükçü falan yok. Yemliha'da herkes ekmeğinin peşindedir. Bizim mahallemizde üfürükçü veya kötü bir iş yok. Derdimiz çalışmak ve daha iyi bir yaşama sahip olmakdedi.
Title
Öte yandan yetkililer de, sosyal medyadaki iddiaların gerçek dışı olduğunu bildirdiler.
Taziyeye giden kadın koronavirüs bulaştırdı: 30 ev karantinaya alındı
Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde, taziye evine giden Hatice A.'nın koronavirüs testinin pozitif çıkması üzerine yapılan testlerde taziyeye katılan bazı kadınların da sonucu pozitif çıktı. Mahalledeki 30 ev karantinaya alınırken, jandarma, vatandaşlara maske dağıttı.

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