Kayseri'de taziyeye giden kadın koronavirüs bulaştırdı: 30 ev karantinaya alındı

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinin Yemliha Mahallesi'nde Hatice A., 30 Nisan günü, kalp krizi sonucu hayatını kaybeden Halil Bayram'ın evine taziyeye gitti. Evine döndükten sonra ise yüksek ateş ve öksürük şikayetiyle Kayseri Şehir Hastanesi'ne başvurdu. Hatice A., yapılan koronavirüs testi pozitif çıkınca Kayseri Şehir Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

DHA Mahalledeki 30 ev karantinaya alınırken, jandarma, vatandaşlara maske dağıttı.

İl Sağlık Müdürlüğü ekipleri, Hatice A.'nın, taziye evine gittiğini söylemesi üzerine çalışma başlattı. Mahalleye giden ekipler, Hatice A. ile aynı taziye evinde bulunan kadınlara test yaptı. Bazı kadınların da koronavirüs testi pozitif çıktı. Bunun üzerine 4 bin 500 nüfuslu mahallede, koronavirüs vakası görülen 30 ev, karantinaya alındı. Jandarma ekipleri mahallede önlem alarak, vatandaşlara maske dağıttı.

DHA Mahalledeki 30 ev karantinaya alınırken, jandarma, vatandaşlara maske dağıttı.

"Üfürükçüden değil"

Mahalle halkı, sosyal medyada yer alan 'üfürükçü kadın mahalleye koronavirüs bulaştırdı' iddiasının gerçeği yansıtmadığını belirterek, tepki gösterdi.

Mahalleden Firdevs Çalışkan, "Bizim mahallemizde herkes birbirini tanır. Burada öyle üfürükçü falan yok. Yemliha'da herkes ekmeğinin peşindedir. Bizim mahallemizde üfürükçü veya kötü bir iş yok. Derdimiz çalışmak ve daha iyi bir yaşama sahip olmak"dedi.

Öte yandan yetkililer de, sosyal medyadaki iddiaların gerçek dışı olduğunu bildirdiler.