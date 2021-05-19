Koronavirüs Kenya ve Ruandada koronavirüs aşılaması durdu Malavi 19 bin dozu imha edecek
DÜNYA

Kenya ve Ruanda'da koronavirüs aşılaması durdu Malavi 19 bin dozu imha edecek

Kenya ve Ruanda yeni aşı tedarik edemediği için toplu aşılamayı durdururken, Malavi son kullanım tarihi geçtiği için kullanılamayan 19 bin doz aşıyı imha edeceğini duyurdu. Afrika Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi (Africa CDC), Kovid-19 aşılarının gerçek raf ömrünün 3 ay daha uzun olduğu gerekçesiyle "kullanılabileceğini" açıklamıştı.

Haber Merkezi AA
Kenya ve Ruandada koronavirüs aşılaması durdu Malavi 19 bin dozu imha edecek
Kıtada şimdiye kadar 4 milyon 750 bin koronavirüs vakası görüldü.

Kenya ve Ruanda yeni aşı tedarik edemediği için toplu aşılamayı durdururken, Malavi son kullanım tarihi geçtiği için kullanılamayan 19 bin doz aşıyı imha edeceğini duyurdu.

Kenya Sağlık Bakanlığı, ülkeye gelen 1 milyon doz aşının neredeyse tamamının kullanıldığını ve tedarik edilemediği için ilk dozu alanların ikinci doz aşıları ne zaman vurulacağının belirsiz olduğunu açıkladı.

Ruanda ise yeni aşılarının gelmemesinden ötürü ülke genelinde toplu aşılamanın tamamen durduğunu belirtti.

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Sahip olduğu 350 bin aşıyı tüketen Ruanda, Hindistan'dan 500 bin doz daha aşı gelmesini bekliyordu.

Her iki ülke de artan vakalarla boğuşan Hindistan'da üretilen AstraZeneca aşılarıyla toplu aşılama programına başlamıştı.

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Malavi'de aşıları imha edecek

Son kullanma tarihi geçtiği için 19 bin aşıyı daha önce kullanmayacağını açıklayan Malavi'de ise bu aşıların bu hafta imha edileceği aktarıldı.

Afrika Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi (Africa CDC), Kovid-19 aşılarının gerçek raf ömrünün 3 ay daha uzun olduğu gerekçesiyle "kullanılabileceğini" açıklamıştı.

Afrika'da bazı ülkeler bu tavsiyeye uymayı reddetmişti.

Kıtada şimdiye kadar 4 milyon 750 bin vaka görülürken, ölenlerin sayısı 127 bini aştı.

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