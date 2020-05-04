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Koronavirüs Kenyalılar teravih namazı için gizlice ülke değiştiriyorlar Yakalananlar karantinaya alınacak
DÜNYA

Kenyalılar teravih namazı için gizlice ülke değiştiriyorlar: Yakalananlar karantinaya alınacak

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle camilerin kapalı olduğu Kenya'nın Somali sınırında yaşayanlar teravih namazı kılmak için gizlice sınırın öbür tarafına geçiyor. Yetkililer, güvenlik operasyonlarının başlatıldığını ve sınırı geçenlerin gözaltına alınarak 14 gün boyunca karantinada tutulacağını açıkladı.

Haber Merkezi AA
Kenyalılar teravih namazı için Somali'ye gizlice geçtikleri belirlendi.
Kenyalılar teravih namazı için Somali'ye gizlice geçtikleri belirlendi.

The Daily Nation gazetesinin haberine göre, sınırdaki Mandera şehrinde yaşayan Kenyalılar, ramazanda topluca teravih kılmak için camilerin açık olduğu Somali tarafına geçmeye başladı.

OPERASYONLAR BAŞLADI YAKALANANLAR KARANTİNAYA ALINACAK

  • Manderalı yerel yetkililer, güvenlik operasyonlarının başlatıldığını ve sınırı geçenlerin gözaltına alınarak 14 gün boyunca karantinada tutulacağını açıkladı.

Hükümet yetkilileri ise sınır geçişinin salgının büyümesine yol açabileceği endişesiyle sınırdaki Wajir ve Garissa şehirlerinde de inceleme başlattı.

Mogadişu hükümetinin yasağına rağmen Somali'deki çok sayıda caminin sosyal mesafe kurallarını uygulayarak toplu ibadetleri sürdürdüğü belirtiliyor.

Somali’de şu ana kadar 722 vaka ve 32 ölüm gerçekleşirken, Kenya’da 465 vaka ve 24 ölüm görüldü.

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