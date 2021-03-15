Kılıçdaroğlu Kovid-19 aşısının ikinci dozunu oldu

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, koronavirüs aşısının ikinci dozunu olduğunu açıkladı.

Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından aşı yaptırdığı fotoğrafı paylaşarak, "Sıramız geldi ve eşim Selvi Hanımla birlikte, Aile Hekimimizde Covid-19 ikinci doz aşımızı da yaptırdık. Tüm sağlık emekçilerimize bir kez daha şükranlarımızı sunuyoruz" ifadelerini kullandı.

Kılıçdaroğlu, aşı olduğu ana ilişkin bir de fotoğraf paylaştı.

Sıramız geldi ve eşim Selvi Hanımla birlikte, Aile Hekimimizde Covid-19 ikinci doz aşımızı da yaptırdık. Tüm sağlık emekçilerimize bir kez daha şükranlarımızı sunuyoruz. pic.twitter.com/FDOU8iXCNp — Kemal Kılıçdaroğlu (@kilicdarogluk) March 15, 2021

KORONAVİRÜS Kılıçdaroğlu koronavirüs aşısı oldu