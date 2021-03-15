Koronavirüs Kılıçdaroğlu Kovid-19 aşısının ikinci dozunu oldu
TÜRKİYE

Kılıçdaroğlu Kovid-19 aşısının ikinci dozunu oldu

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, eşi Selvi Kılıçdaroğlu ile Kovid-19 aşısının ikinci dozunu yaptırdı. Kılıçdaroğlu, "Tüm sağlık emekçilerimize bir kez daha şükranlarımızı sunuyoruz" ifadelerini kullandı.

Haber Merkezi AA
Kemal Kılıçdaroğlu
Kemal Kılıçdaroğlu

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, koronavirüs aşısının ikinci dozunu olduğunu açıkladı.

Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından aşı yaptırdığı fotoğrafı paylaşarak, "Sıramız geldi ve eşim Selvi Hanımla birlikte, Aile Hekimimizde Covid-19 ikinci doz aşımızı da yaptırdık. Tüm sağlık emekçilerimize bir kez daha şükranlarımızı sunuyoruz" ifadelerini kullandı.

Kılıçdaroğlu, aşı olduğu ana ilişkin bir de fotoğraf paylaştı.

Kılıçdaroğlu koronavirüs aşısı oldu
KORONAVİRÜS
Kılıçdaroğlu koronavirüs aşısı oldu

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