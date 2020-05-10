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Koronavirüs Kilyosta sahiller vatandaşlar giremesin diye kapatıldı Atlı birlikler devriye gezdi
İSTANBUL TÜRKİYE

Kilyos'ta sahiller 'vatandaşlar giremesin' diye kapatıldı: Atlı birlikler devriye gezdi

Kilyos'ta sahiller 'vatandaşlar giremesin' diye kapatıldı: Atlı birlikler devriye gezdi

Kilyos'ta 65 yaş ve üstü vatandaşlar için uygulanan sokağa çıkma izninin ardından vatandaşların sahillere inememesi için sahil girişleri kapatıldı. Jandarma ekipleri sahil girişlerinde beklerken, atlı birlikler de sahillerde devriye gezdi.

Haber Merkezi DHA
Ekipler sahil girişlerinde nöbet tutarken, Jandarma Atlı Birlikleri ise sahiller de devriye gezdi.
Ekipler sahil girişlerinde nöbet tutarken, Jandarma Atlı Birlikleri ise sahiller de devriye gezdi.

Koronavirüs salgını nedeniyle uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle 65 yaş ve üstü vatandaşlar yaklaşık 2 aydır evlerinden çıkmıyordu. Bugün saat 11.00 ile 15.00 arasında bu vatandaşlar için sokağa çıkma izni getirilmişti. Fakat vatandaşların sahil şeridine gelmesi ile ilgili olan yasak hala devam ediyor.

DHA
Sahil girişleri zincirlerle ve bariyerlerle kapatıldı.

Kilyos'ta İstanbul İl Jandarma Ekipleri vatandaşların sahil şeridine girmesini engellemek için sahil girişlerini zincirlerle ve bariyerlerle kapattı.

DHA

Ekipler sahil girişlerinde nöbet tutarken, Jandarma Atlı Birlikleri ise sahiller de devriye gezdi.

Kilyos'ta sahiller vatandaşlar giremesin diye kapatıldı: Atlı birlikler devriye gezdi
FOTOĞRAF 11
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Koronavirüs salgını nedeniyle uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle 65 yaş ve üstü vatandaşlar yaklaşık 2 aydır evlerinden çıkmıyordu.
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Bugün saat 11.00 ile 15.00 arasında bu vatandaşlar için sokağa çıkma izni getirilmişti.
Title
Fakat vatandaşların sahil şeridine gelmesi ile ilgili olan yasak hala devam ediyor.
Title
Kilyos'ta İstanbul İl Jandarma Ekipleri vatandaşların sahil şeridine girmesini engellemek için sahil girişlerini zincirlerle ve bariyerlerle kapattı.
Title
Ekipler sahil girişlerinde nöbet tutarken, Jandarma Atlı Birlikleri ise sahiller de devriye gezdi.
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İstanbul İl Jandarma Komutanlığına bağlı Atlı Jandarma Birlikleri, Sarıyer Kilyos sahilinde geçen hafta da denetim yapmıştı.
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İstanbul İl Jandarma Komutanlığına bağlı Atlı Jandarma Birlikleri, Sarıyer Kilyos sahilinde geçen hafta da denetim yapmıştı.
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İstanbul İl Jandarma Komutanlığına bağlı Atlı Jandarma Birlikleri, Sarıyer Kilyos sahilinde geçen hafta da denetim yapmıştı.
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Kilyos'ta sahiller vatandaşlar giremesin diye kapatıldı: Atlı birlikler devriye gezdi
Kilyos'ta 65 yaş ve üstü vatandaşlar için uygulanan sokağa çıkma izninin ardından vatandaşların sahillere inememesi için sahil girişleri kapatıldı. Jandarma ekipleri sahil girişlerinde beklerken, atlı birlikler de sahillerde devriye gezdi.
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