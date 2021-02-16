Kim'in hacker'ları Pfizer aşı teknolojisini çalmaya çalıştı

Güney Kore Ulusal İstihbarat Servisi (NIS), Kuzey Kore’nin, ABD’li ilaç üreticisi Pfizer’a yönelik siber saldırı gerçekleştirdiğini öne sürdü.

Devlet destekli Kuzey Koreli hackerlar tarafından yapıldığı iddia edilen saldırının hedefi ise Pfizer’ın Covid-19 aşısı ve tedavisine ilişkin teknolojik bilgilerini çalmak olarak bildirildi.

Saldırı engellendi

NIS tarafından yapılan açıklamada, siber saldırıların ne zaman gerçekleştirildiği veya başarılı olup olmadığına dair net bilgi verilmezken, Kuzey Koreli hacker'ların geçtiğimiz yıl, Johnson&Johnson, Novavax ve AstraZeneca da dahil en az 9 ilaç şirketine daha siber saldırı düzenlediğinden şüphelenildiği aktarıldı.

NIS, Kuzey Kore’nin koronavirüs aşısı geliştiren Güney Koreli ilaç şirketlerine sızma girişimlerinin de engellendiğini açıkladı.

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Kuzey Koreli hacker'ların, Covid-19 aşılarına ilişkin verileri, aşı geliştirmekten çok satmak için kullanacağı öne sürüldü.

Bu ilk değil



NIS daha önce de dünyanın en önemli dijital para borsalarının hack'lenmesi ve milyarlarca dolarlık dijital paranın çalınması olaylarının arkasında Kuzey Kore’nin olabileceğini iddia etmişti.

Kuzey Kore’nin, COVAX programı aracılığıyla bu yılın ilk yarısına kadar yaklaşık 2 milyon doz AstraZeneca-Oxford Covid-19 aşısı alması bekleniyor.



Öte yandan Kuzey Kore, salgının başlangıcından bu yana ülkede koronavirüs vakası doğrulanmadığını iddia ediyor.

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