Kimseyi yalnız bırakmadık: Bir tek Türkiye yapabilirdi

Koronavirüs salgını sonrasında dünyanın dört bir yanındaki vatandaşlarını özel uçuşlarla yurda getiren Türkiye, şimdi de İsveç’teki bir vatandaşının yardımına koştu. Malmö kentinde, koronavirüs pozitif çıkmasına rağmen tedavi edilmeyerek eve gönderilen 47 yaşındaki Emrullah Gülüşken’in kızları Samira ve Leyla Gülüşken sosyal medyadan yardım mesajı yayımladı. Samira Gülüşken, “Ailemle birlikte İsveç’te yaşıyoruz. Babam 11 gün önce ateşi yükselip nefes darlığı yaşamaya başladı, endişe edip hastaneyi aradık ama maalesef gelmediler ve bizleri geçiştirdiler. Her gün defalarca aradık ama bize dönüş sağlamadılar” mesajıyla yardım istedi.

OYNAT 00:00 İsveç'te koronavirüs testi pozitif çıkan Türk hasta tedavi edilmeyerek evine gönderildi İsveç'in Malmö kentinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıkmasına rağmen tedavi edilmeyerek eve gönderilen 47 yaşındaki Emrullah Gülüşken'in kızı Leyla Gülüşken, sosyal medyada yayımladığı video ile yardım istedi. Gülüşken, 'Eve doktor gelip babamı kontrol ettikten sonra, ambulansı arayıp hastaneye kaldırılmasını istedi. Hastaneye kaldırıldıktan sonra Kovid-19 teşhisi konuldu. Buna rağmen babamı eve gönderdiler. Babamla birlikte bir ilaç, bir maske, bir koruyucu ekipman, hiç bir şey göndermediler. Evde iki çocuk ve iki genç var. Küçük çocukların astım hastalığı var. Babam kalp hastası ve bizim hayatımızı da tehlikeye attılar' ifadelerini kullandı. BiP'te paylaş

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KORONAVİRÜS İsveç'te koronavirüs testi pozitif çıkan Türk vatandaşı eve gönderilince kızı isyan etti

KOCA’DAN JET TALİMAT

Leyla Gülüşken de kayda aldığı bir video ile yardım çağrısında bulunurken, paylaştığı görüntüler kısa sürede sosyal medyada gündem oldu. Bunun üzerine Türkiye harekete geçti. Türkiye’nin Stokholm Büyükelçiliği ile Yurtdışı Akraba ve Topluluklar Başkanlığı, Gülüşken ailesi ile irtibata geçerken, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da Samira Gülüşken’i arayarak, babasının sağlık durumuna ilişkin bilgi aldı. Ardından Koca, Gülüşken’in 4 çocuğuyla birlikte Türkiye’ye getirilmesi için ambulans uçak gönderilmesi talimatını verdi.

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SESİNİ DUYDUK

Emrullah Gülüşken ve çocukları, yapılan kontrollerin ardından havalimanında bekletilen ambulanslarla Ankara Şehir Hastanesine sevk edildi.

Bakan Koca, daha sonra Twitter’dan, yardım çağrısında bulunan Leyla Gülüşken’e müjdeli haberi verdi. İsveç’e gidecek ambulans uçağın ve sağlık ekibinin fotoğrafını da paylaşan Koca, şunları kaydetti: “Sevgili Leyla, sesini duyduk. Ambulans uçağımız saat 06.00’da havalanıyor, İsveç’e geliyoruz. Tüm Türkiye, böyle bir dönemde, uzakta olmanıza üzüldük. Baban için hastanemiz, hekimlerimiz hazır. Cumhurbaşkanımızın, bütün halkımızın geçmiş olsun dileklerini iletiyorum.”

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25 BİN HASTAMIZI İYİLEŞTİRDİK

Bakan Koca’nın mesajında paylaştığı gibi Türkiye’den 06.00’da havalanan uçak, Malmö Sturup Havaalanı’na indi. Ambulans uçak, yerel saatle 09.00’da Emrullah Gülüşken ile çocukları Esma, Samira ve Mahmut’u alarak İsveç’ten havalandı. Leyla Gülüşken ise İsveç’te kaldı. Bakan Koca, uçağın İsveç’ten Türkiye’ye hareket ettiğini “Bir kız evlat, COVID-19 hastası babası için hiçbirimizin unutamayacağı bir şey yaptı. Ülkemiz harekete geçti. Ambulans uçağımız sabah İsveç’ten hastamızı aldı. Birazdan Ankara’da olacak. Sevgili Leyla, biz 25 bin hastamızı iyileştirdik. İnşallah Emrullah Bey de iyileşecek” ifadeleriyle duyurdu.

Bir kız evlat, COVID-19 hastası babası için hiçbirimizin unutamayacağı bir şey yaptı. Ülkemiz harekete geçti. Ambulans uçağımız sabah İsveç’ten hastamızı aldı. Birazdan Ankara’da olacak. (Sevgili Leyla, biz 25 bin hastamızı iyileştirdik. İnşallah Emrullah Bey de iyileşecek.) pic.twitter.com/J5xvaOFZHg — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) April 26, 2020

TEŞEKKÜR EDİYORUM

Gülüşken ve çocuklarını taşıyan ambulans uçak, saat 13.30’da Ankara Esenboğa Havalimanı’na indi. Ardından koruyucu kıyafetli sağlık görevlileri uçak içerisine girdi. Emrullah Gülüşken ve çocukları, yapılan kontrollerin ardından havalimanında bekletilen ambulanslarla Ankara Şehir Hastanesine sevk edildi. Gülüşken’in kızı Leyla Gülüşken, “Hiçbir devletin bunu yapabileceğini düşünmüyorum. Tek bir devlet bunu yapabilirdi, o da kendini gösterdi, o devlet Türkiye” diye konuştu.

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FRANSA’DAN DA GETİRDİK

Fransa’da yaşayan Zekeriya Kılınç da, kalp krizi geçirdikten sonra doktorlar, bağlı olduğu yaşam destek ünitesinin fişini çekmek istiyordu. Ancak yine Türkiye devreye girmiş ve Kılınç ambulans uçakla Türkiye’ye getirilmişti.

Bu devlet milletinin mecnunudur

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Leyla ile görüntülü olarak konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsveç’ten uçak ambulansla Türkiye’ye getirilen Emrullah Gülüşken’in kızı Leyla Gülüşken ile telefonda görüştü. Erdoğan, Twitter hesabından, “Bugün İsveç’ten uçak ambulans ile ülkemize getirdiğimiz Emrullah Bey’in kızı Leyla kardeşimizle telefonda görüştüm. Yaşadığı mutluluğu paylaşmayı bizlere nasip eden Allah’a şükürler olsun. Bu devlet, milletinin mecnunudur. Sevdiği gurbet elde olsa da onu asla yalnız bırakmaz.” ifadelerini paylaştı.

ARTIK EMİN ELLERDE

Görüşmede Leyla Gülüşken’in hatrını soran Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları söyledi: “Babanız İnşallah bundan sonraki süreçte de arkadaşlarımız yakın takipte olacaklar. Artık emin ellerde, Görevimizi yaptık, yapmaya mecburuz. Biz tıbben üzerimize ne düşerse, bunları harfiyen yerine getireceğiz. Takibini yapacağız, merak etme. Hiç endişe etmeyin. Benim kendi danışmanım da kardiyologdur. O da işi yakından takip edecek. Dua edelim, üzerimize düşeni de yapalım”

Leyla Gülüşken de Cumhurbaşkanı Erdoğan’a, “Allah razı olsun sizden başkanım. Çok teşekkür ederim bu yaptıklarınız için, ne desem azdır. Çok mutluyum sizinle konuştuğum için. Ben zaten ülkemize ve size çok güveniyorum.” dedi.

OYNAT 02:04 Cumhurbaşkanı Erdoğan ailesi ambulans uçak ile Türkiye'ye getirilen Leyla ile telefonda görüştü Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Bugün İsveç'ten uçak ambulans ile ülkemize getirdiğimiz Emrullah Bey'in kızı Leyla kardeşimle telefonda görüştüm. Yaşadığı mutluluğu paylaşmayı bizlere nasip eden Allah'a şükürler olsun. Bu devlet, Milletinin mecnunudur. Sevdiği gurbet elde olsa da onu asla yalnız bırakmaz...' dedi. BiP'te paylaş

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Gurur duyuyoruz

Gülüşken’in çocuklarının uçaktan indirilirken kontrolleri yapıldı.

Emrullah Gülüşken’in kızları Samira ve Leyla, yardım çağrılarına ses veren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’ya, sosyal medya hesaplarından teşekkür etti. Sağlık Bakanı Koca’nın Twitter hesabından paylaştığı, “Sevgili Leyla, sesini duyduk. Ambulans uçağımız saat 06.00’da havalanıyor, İsveç’e geliyoruz.” mesajına sosyal medya hesabından yanıt veren Leyla Gülüşken, “Her koşulda ülkemin destek olacağına içten inanıyordum. Bu zor zamanımızda bizim yanımızda olup, her koşulda her yardımda bulundular. Sayın Sağlık Bakanımız Fahrettin Koca’ya çok teşekkür ediyorum. Allah ülkemize zeval vermesin. Ne mutlu Türküm diyene” ifadelerini kullandı. Gülüşken ayrıca “Ülkemizle gurur duyuyoruz” dedi.

FOTOĞRAF 43 Emrullah Gülüşken ve çocuklarını taşıyan ambulans uçak, saat 13.30'da Ankara Esenboğa Havalimanı'na indi. Uçağın iniş yapmasının ardından koruyucu kıyafetli sağlık görevlileri uçak içerisine girdi. . Emrullah Gülüşken ve çocukları, yapılan kontrollerin ardından havalimanında bekletilen ambulanslarla Ankara Şehir Hastanesine sevk edildi. Kızlarının sosyal medyadan yaptığı çağrı karşılık buldu <br> <br> İsveç'in Malmö kentinde, yeni tip koronavirüs testi pozitif çıkmasına rağmen tedavi edilmeyerek eve gönderilen 47 yaşındaki Emrullah Gülüşken'in kızları Samira ve Leyla Gülüşken, sosyal medyadan yardım çağrısı yaptı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yardım çağrısı ve görüntüler üzerine devreye girerek hastaların Türkiye'ye getirilmesi için ambulans uçak gönderilmesi talimatı verdi. İsveç'teki Türk hasta ambulans uçakla Türkiye'ye getirildi İsveç'teki Türk hasta ambulans uçakla Türkiye'ye getirildi İsveç'teki Türk hasta ambulans uçakla Türkiye'ye getirildi İsveç'teki Türk hasta ambulans uçakla Türkiye'ye getirildi İsveç'teki Türk hasta ambulans uçakla Türkiye'ye getirildi İsveç'teki Türk hasta ambulans uçakla Türkiye'ye getirildi İsveç'teki Türk hasta ambulans uçakla Türkiye'ye getirildi İsveç'teki Türk hasta ambulans uçakla Türkiye'ye getirildi İsveç'teki Türk hasta ambulans uçakla Türkiye'ye getirildi İsveç'teki Türk hasta ambulans uçakla Türkiye'ye getirildi İsveç'teki Türk hasta ambulans uçakla Türkiye'ye getirildi İsveç'teki Türk hasta ambulans uçakla Türkiye'ye getirildi İsveç'teki Türk hasta ambulans uçakla Türkiye'ye getirildi İsveç'teki Türk hasta ambulans uçakla Türkiye'ye getirildi İsveç'teki Türk hasta ambulans uçakla Türkiye'ye getirildi İsveç'teki Türk hasta ambulans uçakla Türkiye'ye getirildi İsveç'teki Türk hasta ambulans uçakla Türkiye'ye getirildi İsveç'teki Türk hasta ambulans uçakla Türkiye'ye getirildi İsveç'teki Türk hasta ambulans uçakla Türkiye'ye getirildi İsveç'teki Türk hasta ambulans uçakla Türkiye'ye getirildi İsveç'teki Türk hasta ambulans uçakla Türkiye'ye getirildi İsveç'teki Türk hasta ambulans uçakla Türkiye'ye getirildi İsveç'teki Türk hasta ambulans uçakla Türkiye'ye getirildi İsveç'teki Türk hasta ambulans uçakla Türkiye'ye getirildi İsveç'teki Türk hasta ambulans uçakla Türkiye'ye getirildi İsveç'teki Türk hasta ambulans uçakla Türkiye'ye getirildi İsveç'teki Türk hasta ambulans uçakla Türkiye'ye getirildi İsveç'teki Türk hasta ambulans uçakla Türkiye'ye getirildi İsveç'teki Türk hasta ambulans uçakla Türkiye'ye getirildi İsveç'teki Türk hasta ambulans uçakla Türkiye'ye getirildi İsveç'teki Türk hasta ambulans uçakla Türkiye'ye getirildi İsveç'teki Türk hasta ambulans uçakla Türkiye'ye getirildi İsveç'teki Türk hasta ambulans uçakla Türkiye'ye getirildi İsveç'teki Türk hasta ambulans uçakla Türkiye'ye getirildi İsveç'teki Türk hasta ambulans uçakla Türkiye'ye getirildi İsveç'teki Türk hasta ambulans uçakla Türkiye'ye getirildi İsveç'teki Türk hasta ambulans uçakla Türkiye'ye getirildi İsveç'teki Türk hasta ambulans uçakla Türkiye'ye getirildi İsveç'teki Türk hasta ambulans uçakla Türkiye'ye getirildi İsveç'te yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıkmasına rağmen tedavi edilmeyen 47 yaşındaki Emrullah Gülüşken'i ve ailesi, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın talimatı üzerine gönderilen ambulans uçakla Türkiye'ye getirildi. BiP'te paylaş

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KORONAVİRÜS Ambulans uçak gönderilen İsveç'teki Türk hastanın kızlarından teşekkür: Türk oluşumuzla gurur duyduk

İsveç’te gündem oldu

İsveç medyası da yaşanan olaya yer verdi.

Türk hastanın ambulans uçakla Türkiye’ye getirilmesi İsveç basınında da büyük yankı uyandırdı. Ülkenin önemli gazetelerinden Aftonbladet haberi “İsveç’te tedavi edilmedi, Türkiye’ye ambulans uçakla götürüldü” başlığıyla duyurdu. İsveç devlet televizyonu SVT de haberinde babası için yardım isteyen Leyla’yı cevapsız bırakmayan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın sözlerine yer verdi. Expressen gazetesi “Koronavirüs hastası tedavi olamayınca Türkiye’ye uçtu” başlığını kullanırken, SVD gazetesi ise haberi okuyucularına “Türkiye Strump Havalimanı’ndan hasta aldı” başlığıyla duyurdu.