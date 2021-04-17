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Koronavirüs Kırgızistandan koronavirüse karşı zehirli bitki ile tedavi önerisi Sağlık Bakanı toplantı sırasında ilacı içerek kanıtlamaya çalıştı
DÜNYA

Kırgızistan’dan koronavirüse karşı zehirli bitki ile tedavi önerisi: Sağlık Bakanı toplantı sırasında ilacı içerek kanıtlamaya çalıştı

Kırgızistan makamları, yeni tip koronavirüse karşı zehirli olduğu bilinen Kurtboğan bitkisinin etkili olduğunu açıkladı. Ülkenin Sağlık Bakanı Beyşenaliyev, basın toplantısı sırasında ilacı içerek sağlığa zararlı olmadığını kanıtlamaya çalıştı.

Haber Merkezi İHA
Kırgızistan’dan koronavirüse karşı zehirli bitki ile tedavi önerisi: Sağlık Bakanı toplantı sırasında ilacı içerek kanıtlamaya çalıştı
Kırgızistan Sağlık Bakanı Alımkadır Beyşenaliyev.

Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov sosyal medya hesabında, Kırgız doktorların Covid-19’a ilk aşamada tedavi yöntemi geliştirdiğini belirterek, zehirli kurtboğan bitkisinden yapılan ilacın fotoğrafını paylaştı.

  • Caparov’un ardından ülkenin Sağlık Bakanı Alımkadır Beyşenaliyev de düzenlediği basın toplantısında söz konusu bitkisel ilacın Covid-19’a karşı etkili olduğunu savundu. İlacın sıcakken içilmesi gerektiğini belirten Beyşenaliyev, “Soğuk haliyle içilirse spazm oluşur ve ölüme yol açabilir. İçtikten sonra arkasından soğuk su içmemek veya dondurma yememek lazım. Örtünerek yatmak gerek. İlaç çay gibi günde 3-4 bardak içilebilir” dedi.

Beyşenaliyev, basın toplantısı sırasında ilacı içerek onun sağlığa zararsız olduğunu göstermeye çalıştı. Bakan Beyşenaliyev, “Eğer ben şimdi ölmezsem bu onun zararsız olduğunun garantisi olacak” ifadesini kullandı.

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Tedavi şekli önerildi fakat reddedildi

Beyşenaliyev, söz konusu bitkisel tedavi yönteminin Cumhurbaşkanı Caparov’un babası tarafınca kullanıldığını ve onun bu reçeteyi oğluna bıraktığını dile getirdi. Bakan Beyşenaliyev, geçen yıl Caparov’un Cumhurbaşkanı Sooronbay Ceenbekov’a söz konusu ilacı Covid-19 hastalarının tedavisinde kullanmayı önerdiğini fakat önerinin reddedildiğini kaydetti.

  • Daha sonra Caparov’un o zamanlar sıradan bir doktor olarak çalışan kendisine başvurduğunu söyleyen Beyşenaliyev, bu ilacı Covid-19 ile hastası akrabalarının tedavisinde kullandığını ve iyileştiklerini aktardı. Beyşenaliyev, ilacın hastaların bağışıklık sistemini güçlendirdiğini, doktorların bu ilaçla ilgili klinik protokol geliştirdiklerini aktardı.

Öte yandan uzmanlar, kurtboğan bitkisinin çok zehirli olduğunu savunmaya devam ediyor.

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