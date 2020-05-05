Kırıkkale'de sıfırlanan Kovid-19 vaka sayısı akraba ziyaretleri ile artış gösterince valilik uyarı yayınladı Kırıkkale'de toplamda 73 kişide koronavirüs tespit edilmiş ve son iki hasta geçtiğimiz günlerde taburcu edilmişti. Şehirde Kovid-19 vakaları ise son iki haftada sıfırlanmıştı. Fakat Kırıkkale'de bugün yapılan testlerde çok sayıda yeni enfekte tespit edildi. Kırıkkale Valiliği, vakaların bir gün içerisinde önemli bir artış göstermesi üzerine açıklama yaparak, eş, dost ve akraba ziyaretlerinin ertelenmesini istedi. Valilikten yapılan açıklamada, "Alınan tedbirlerin göz ardı edilmesi, dikkatsizlik ve uyarılara aldırış edilmemesi, bu zamana kadar yapılan tüm çalışmaları ve çabaları boşa çıkaracaktır" denildi.

Haber Merkezi 05 Mayıs 2020, 20:59 Son Güncelleme: 05 Mayıs 2020, 22:38 Yeni Şafak