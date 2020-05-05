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Koronavirüs Kırıkkalede sıfırlanan Kovid-19 vaka sayısı akraba ziyaretleri ile artış gösterince valilik uyarı yayınladı
TÜRKİYE

Kırıkkale'de sıfırlanan Kovid-19 vaka sayısı akraba ziyaretleri ile artış gösterince valilik uyarı yayınladı

Kırıkkale'de toplamda 73 kişide koronavirüs tespit edilmiş ve son iki hasta geçtiğimiz günlerde taburcu edilmişti. Şehirde Kovid-19 vakaları ise son iki haftada sıfırlanmıştı. Fakat Kırıkkale'de bugün yapılan testlerde çok sayıda yeni enfekte tespit edildi. Kırıkkale Valiliği, vakaların bir gün içerisinde önemli bir artış göstermesi üzerine açıklama yaparak, eş, dost ve akraba ziyaretlerinin ertelenmesini istedi. Valilikten yapılan açıklamada, "Alınan tedbirlerin göz ardı edilmesi, dikkatsizlik ve uyarılara aldırış edilmemesi, bu zamana kadar yapılan tüm çalışmaları ve çabaları boşa çıkaracaktır" denildi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Kırıkkale İl Pandemi Koordinasyon Kurulu.
Kırıkkale İl Pandemi Koordinasyon Kurulu.

Kırıkkale Valiliği, geride kalan 2 haftada kentte hiç yeni koronavirüs vakasına rastlanmazken, hafta başında bir günde vaka sayısında önemli bir artış yaşandığı bildirerek, vatandaşları tedbirlere uymaları konusunda uyardı.

73 hasta taburcu edildi

Kırıkkale Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, tüm dünyada ve Türkiye'de etkisini gösteren Covid-19 salgınının, halk sağlığı açısından oluşturduğu riski yönetebilmek adına sosyal hareketliliği ve kişiler arası teması azaltarak sosyal izolasyonun mutlak şekilde sağlanmasının hayati önem taşıdığı belirtildi. Aksi halde virüsün yayılımının hızlanarak vaka sayısı ile tedavi gereksiniminin artacağına dikkat çekilerek, "Ülkemiz genelinde ve ilimizde yapılan mücadelede olumlu sonuçlar alınmaya başlanılmıştır. Geride bıraktığımız son 2 haftada ilimizde neredeyse hiç yeni vakaya rastlanılmamıştır. Süreç boyunca tedavi gören 73 hastamızın tamamı (bu hafta taburcu olacak 2 hastamızla birlikte) taburcu olmuştur" denildi.

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Vaka sayısı bir günde arttı: Akraba ziyaretlerine gitmeyin

  • Açıklamada "Vaka oranının neredeyse sıfırlanmasının sevincini yaşarken maalesef, bu hafta başında bir gün içerisinde vaka sayısında önemli bir artış yaşanmıştır. Tüm uyarılara ve alınan tedbirlere rağmen ne yazıkki risk taşıyan vatandaşlarımızın şehir merkezinde, ilçesinde ve köyünde akraba ziyaretlerinde bulunduğu, başta yakınları olmak üzere birçok vatandaşımızı tehlikeye attığı görülmüştür. Alınan tedbirlerin göz ardı edilmesi, dikkatsizlik ve uyarılara aldırış edilmemesi, bu zamana kadar yapılan tüm çalışmaları ve çabaları boşa çıkaracaktır. Lütfen! Bu salgın döneminde eş, dost ve akraba ziyaretlerini bir müddet erteleyelim. Alınan tedbirlere uyalım ki; eş, dost ve akrabalarımızla daha nice bayramları ve güzel günleri sağlıklı bir şekilde birlikte yaşayalım" ifadelerine yer verildi.

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