Koronavirüs Koronavirüs İstatistikleri
Koronavirüs Koronavirüs testi pozitif çıkan kadın, yolcu otobüsünde yakalandı
TÜRKİYE

Kırşehir haber: Koronavirüs testi pozitif çıkan kadın, yolcu otobüsünde yakalandı

Koronavirüs testi pozitif çıkan kadın, yolcu otobüsünde yakalandı

Ankara'dan Kırşehir'e otobüsle giderken bir gün önce yaptırdığı koronavirüs testinin sonucu pozitif çıkan 58 yaşındaki A.G., kent girişinde otobüsten indirilip ambulansla geri götürüldü. Otobüsteki 17 kişi de kendilerini izole etmeleri için evlerine gönderildi.

Haber Merkezi DHA
Koronavirüs test sonucunu beklemeden otobüse bindiği anlaşılan A.G., koruyucu kıyafetlerini giyen sağlık ekipleri tarafından otobüsten indirilip, ambulansla Ankara'daki evine geri götürüldü.
Koronavirüs test sonucunu beklemeden otobüse bindiği anlaşılan A.G., koruyucu kıyafetlerini giyen sağlık ekipleri tarafından otobüsten indirilip, ambulansla Ankara'daki evine geri götürüldü.

Ankara'da yaşayan A.G. isimli kadın, 1 gün önce koronavirüs testi yaptırdı. A.G.'nin dün test sonucunun pozitif olduğu belirlendi. Sağlık ekipleri, test sonucunu bildirmek ve tedavi süreci için A.G.'yi aradıklarında otobüsle Kırşehir'e gittiğini öğrendi.

DHA
Koronavirüs test sonucunu beklemeden otobüse bindiği anlaşılan A.G., koruyucu kıyafetlerini giyen sağlık ekipleri tarafından otobüsten indirilip, ambulansla Ankara'daki evine geri götürüldü.

A.G.'nin içinde bulunduğu yolcu otobüsü, Kırşehir merkeze girmeden önce Akpınar ilçesi mevkisinde jandarma tarafından durduruldu.

DHA
Otobüste bulunan 17 kişi de kendilerini izole etmeleri için Kırşehir'deki evlerine gönderildi.

Koronavirüse yakalanan kadın otobüste muavini öpmüştü: Test sonucu belli oldu
KORONAVİRÜS
Koronavirüse yakalanan kadın otobüste muavini öpmüştü: Test sonucu belli oldu

Koronavirüs test sonucunu beklemeden otobüse bindiği anlaşılan A.G., koruyucu kıyafetlerini giyen sağlık ekipleri tarafından otobüsten indirilip, ambulansla Ankara'daki evine geri götürüldü. Otobüste bulunan 17 kişi de kendilerini izole etmeleri için Kırşehir'deki evlerine gönderildi.

İhbar edilen otobüsten 4 koronavirüslü hasta çıktı
KORONAVİRÜS
İhbar edilen otobüsten 4 koronavirüslü hasta çıktı
Abone Ol Google News
Milletler üstü Beş Gözlü istihbarat

Milletler üstü "Beş Göz"lü istihbarat

Rothschild eliyle küresel gözetleme sistemi kuruldu.
Müfettişler inceledi!

Müfettişler inceledi!

​CHP'li Belediye Başkanına tecavüz suçlamasında önemli gelişme.
MHKda COVID skandalı: Ankarada atletik test Rivada tedbirsiz seminer

Vücudu işgal<br>böyle başlıyor

Vücudu işgal
böyle başlıyor

Solunum yolu hücrelerinin görüntüleri tıp dergisinde yayımlandı.

​Fenerbahçe bir transferi daha İstanbul'a getirdi.
Altı il için<br>sağanak uyarısı!

Altı il için
sağanak uyarısı!

​Meteoroloji: Olumsuzluklara karşı dikkatli olun.
Öğrenci<br>yurtlarına ulaştı

Öğrenci
yurtlarına ulaştı

​Çanakkale Gökçeada'da korkutan yangın.
Faaliyetlerine<br>devam edecek

Faaliyetlerine
devam edecek

​Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'ndan 'Oruç Reis' açıklaması.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.