Kırşehir'de maske takma zorunluluğu getirildi: Yasaklı il sayısı 45 oldu Kırşehir'de, son günlerde artan koronavirüs vakaları nedeniyle il merkezinde nüfus yoğunluğunun olduğu cadde ve meydanlarda, maskesiz sokağa çıkmak yasaklandı. Kırşehir ile birlikte maskesiz dışarı çıkmanın yasak olduğu il sayısı 45'e yükselmiş oldu.

Haber Merkezi 17 Haziran 2020, 13:54 Son Güncelleme: 17 Haziran 2020, 14:01 DHA