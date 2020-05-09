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Koronavirüs Kısıtlama gününde boş kalan E-5 havadan drone ile görüntülendi
TÜRKİYE

Kısıtlama gününde boş kalan E-5 havadan drone ile görüntülendi

Kısıtlama gününde boş kalan E-5 havadan drone ile görüntülendi

Koronavirüs tedbirleri kapsamında uygulanan 2 günlük sokağa çıkma kısıtlaması sonrası yollar boş kaldı. Boş kalan yollar drone ile havadan görüntülendi.

Haber Merkezi İHA
Boş kalan yollar drone ile havadan görüntülendi.
Boş kalan yollar drone ile havadan görüntülendi.

Yeni tip koronavirüs salgını ile mücadele kapsamında yayınlanan genelge ile İstanbul’un da aralarında bulunduğu 23 büyükşehir ve Zonguldak ilinde hafta sonunu kapsayacak 2 günlük sokağa çıkma kısıtlaması kararı alınmıştı.

Boş kalan yollar drone ile havadan görüntülendi

Yayınlanan gerekçe ile genelgede belirtilen iş kolları ve yine belirtilen sebepler dışında sokağa çıkmada kısıtlama getirildi. Getirilen kısıtlamalar sonrası bu hafta için yoğun olarak görülen Avcılar E-5 karayolu Bakırköy ve Beylikdüzü istikametleri boş kaldı.

Trafik uygulamasında il geneli trafiği yüzde 2 seviyelerine kadar düştü. Bağlantı yolları da boş kalırken boş kalan yollar drone ile havadan görüntülendi.

Boş kalan yollar drone ile havadan görüntülendi.
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