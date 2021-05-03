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Koronavirüs Kısıtlamada kaçak koçbaşıyla girdi 4 ay önce de mühürlenerek kapatılmış
TÜRKİYE

Kısıtlamada kaçak koçbaşıyla girdi: 4 ay önce de mühürlenerek kapatılmış

Diyarbakır'da 8 katlı binanın bodrum katındaki alkollü eğlence mekanına, polis ekipleri tarafından kapısı koçbaşıyla kırılarak baskın yapıldı. Mekanda eğlence yaptıkları sırada yakalanan aralarında kadınların da olduğu 25 kişiye koronavirüs tedbirleri ihlalinden 78 bin 500 TL para cezası kesildi. Öte yandan ekipler, tarafından sık sık denetimleri yapılan mekanda yapılan baskında bodrum katta 26'sı kadın 50 kişiye toplam 157 bin 500 TL ceza kesildiği ortaya çıktı. Bodrum katı, zabıta ekiplerince bir kez daha mühürlenerek kapatıldı.

Haber Merkezi DHA
Kısıtlamada kaçak koçbaşıyla girdi: 4 ay önce de mühürlenerek kapatılmış
Mekanda bulunan 25 kişiye koronavirüs tedbirleri ihlalinden 78 bin 500 TL para cezası kesildi.

Yenişehir ilçesi Kooperatifler Mahallesi'nde 8 katlı bir binanın bodrum katında, eğlence yapıldığı ihbarı alan Yenişehir İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri harekete geçti. Polis, bölgede güvenlik önlemi alarak, sokağı giriş çıkışlara kapattı.

Polis, binanın dışından girilen bodrum katına kapıyı çalıp, sonuç alamayınca savcılık izniyle kapıyı koçbaşıyla kırarak içeri girdi.

Tam kapanmada eğlence mekanına baskın: 29 kişiye ceza yağdı
GÜNDEM
Tam kapanmada eğlence mekanına baskın: 29 kişiye ceza yağdı

Müzikli ve alkollü eğlence

Karşılarına çıkan ikinci kapıyı da açan ekipler, müzikli ve alkollü eğlence mekanına dönüştürülen bodrum katında aralarında kadınların da olduğu 25 kişiye koronavirüs tedbirlerini ihlalden toplam 78 bin 500 TL para cezası kesti. Görüntülerde, baskın anında polisi gören bazı kişiler maske taktığı anlar yer aldı.

Beyoğlu'nda eğlence mekanına baskın: 14 kişiye toplam 51 bin TL ceza kesildi
OYNAT 00:39
Beyoğlu'nda eğlence mekanına baskın: 14 kişiye toplam 51 bin TL ceza kesildi
Beyoğlu'nda polis ekipleri, koronavirüs tedbirleri kapsamında kapalı olması gereken bir eğlence mekanına baskın düzenledi. 14 kişiye toplamda 51 bin 296 TL ceza kesilirken, baskın anları anbean kameralara yansıdı.



4 ay önce de ceza yazılmış


Yenişehir İlçe Emniyet Müdürlüğü bünyesindeki ekiplerin 28 Ocak gecesi de aynı mekana koçbaşıyla baskın yaptığı ortaya çıktı. Ekipler, tarafından sık sık denetimleri yapılan mekanda yapılan baskında bodrum katta 26'sı kadın 50 kişiye toplam 157 bin 500 TL ceza kesildiği öğrenildi. Bodrum katı, zabıta ekiplerince bir kez daha mühürlenerek, kapatıldı.

Polis gizlice işletilen eğlence mekanını bastı: Bir vatandaş kameralara böyle poz verdi
GÜNDEM
Polis gizlice işletilen eğlence mekanını bastı: Bir vatandaş kameralara böyle poz verdi
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