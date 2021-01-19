Kişiye özel koronavirüs aşısı: Karekod sistemiyle kişiselleştiriliyor

Sağlık Bakanlığı’nın yönetmeliklerini takip ederek Kovid-19 aşıları için karekod altyapısı geliştirdiklerini aktaran VISIOTT Genel Müdürü Emre Özden, Karekod sistemiyle aşıların kişiselleştiğini belirtti. Özden, “Bakanlık, her bir Kovid-19 aşısına karekod atayarak, aşı sahteciliğinin, karaborsacılığın, hak değişimi taleplerinin ve aşılama önceliğini manipüle edecek girişimlerin önüne geçiyor” dedi.

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Online olarak anlık takip

Sağlık Bakanlığı, ücretsiz olarak sunulan Kovid-19 aşılarını her aşamada takip etmek için devreye aldığı takip altyapısı sayesinde T.C. kimlik numarasını temel alarak kişiye özel bir karekod oluşturuyor. Bu sayede hem ismine tahsis edilen kişi dışında aşının kullanılmasının önüne geçiliyor hem de aşıların tedarik zincir boyunca izlenebilirliği sağlanıyor.

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Öte yandan hangi aşının kime, nerede, ne zaman yapılacağı işleniyor. Karekod sistemi sayesinde ayrıca anlık olarak aşılanan kişi sayısı Kovid-19 Aşısı Bilgilendirme Platformu üzerinden online olarak takip edilebiliyor.

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Şeffaf ve izlenebilir aşılama süreci

Tamamen yerli ve milli imkanlarla tasarlanıp üretilen karekod sistemi, Sağlık Bakanlığı’nın aşı takip sistemi tarafından hazırlanan ulusal aşılama programında çocuk felci, karma, kuduz ve birçok farklı aşı için de 2011 yılından beri kullanılıyor.

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VISIOTT Genel Müdürü Emre Özden, Sağlık Bakanlığı’nın yönetmeliklerini takip ederek Kovid-19 aşıları için karekod altyapısı geliştirdiklerini söyledi. Bakanlığa destek olduklarını anlatan Özden, “Sağlık Bakanlığı her bir Kovid-19 aşısına benzersiz bir karekod atayarak; aşı sahteciliğinin, karaborsacılığın, hak değişimi taleplerinin ve aşılama önceliğini manipüle edecek girişimlerin önüne geçiyor” dedi.

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Türkiye ilaç takip sisteminden tecrübeli

Kovid-19 aşılarının tedarik zinciri boyunca izlenebilirliğini sağlayan karekod sisteminin, 2012 yılında uygulamaya giren İlaç Takip Sistemi (İTS) ile benzer altyapıyı kullandığını aktaran Özden, Türkiye’nin dünyada uçtan uca ilaç izlenebilirliğini tüm ilaç endüstrisini kapsayacak şekilde başarı ile gerçekleştiren ilk ülke olduğunu aktararak, ilaç izlenebilirliği konusunda çalışan ülkeler ve organizasyonlar arasında en kapsamlı ve sürdürülebilir (Level 5 - Country Level) sistemine sahip ülke konumunda olduğunu dile getirdi