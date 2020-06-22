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Koronavirüs Kız isteme merasiminden sonra koronavirüs çıktı Karantinaya alınan mahallenin girişleri toprakla kapatıldı
TÜRKİYE

Kız isteme merasiminden sonra koronavirüs çıktı: Karantinaya alınan mahallenin girişleri toprakla kapatıldı

Konya'nın Seydişehir'in ilçesinde Kesecik Mahallesi'nde kız isteme merasiminin ardından 5 kişide koronavirüs görülmesi üzerine karantinaya alınan mahallenin girişleri toprak dökülerek kapatıldı. Ailenin akrabalarından 10 kişinin ise hastaneye götürülüp, koronavirüs testi yapıldığı öğrenildi.

Haber Merkezi DHA
Önlem amaçlı da mahallenin girişine toprak dökülerek kapatıldı.
Önlem amaçlı da mahallenin girişine toprak dökülerek kapatıldı.

Eskiden belde statüsünde olan Kesecik Mahallesi'nde bir evde kız isteme merasimi düzenlendi. İki aileden çok sayıda kişinin katıldığı kız isteme merasiminin ardından erkek tarafı Hatay'a döndü.

  • Törenin düzenlendiği kız tarafından 5 kişide koronovirüse rastlanılması üzerine aile tedavi altına alındı. Temasa geçtikleri kişi sayısı fazla olması nedeniyle bin 300 nüfuslu mahalle, gece yarısı İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararı gereği karantinaya alındı.

Kütahya'da kız isteme merasiminin ardından 9 kişide koronavirüs tespit edildi
FOTOĞRAF 9
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Tavşanlı Kaymakamı Yüksel Kara yaptığı açıklamada, Tepecik beldesinde 6 binada yaşayan 9 kişide Kovid-19 vakalarının görüldüğünü söyledi.
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Kovid-19'un kız isteme merasimi nedeniyle toplanan kişiler arasında yayıldığının değerlendirildiğini belirten Kara, şunları kaydetti: <br> <br> Manisa'dan bir aile, kız istemek için Tepecik beldesindeki bir ailenin evine gelmiş. Kız isteme merasimi nedeniyle de akrabalar toplanmış ve misafirlerle birlikte toplu yemek yenmiş...
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Bir süre sonra aileden bazı kişilerde Kovid-19 belirtileri görülmesi üzerine İlçe Sağlık Müdürlüğü filyasyon ekipleri hemen çalışma yaptı. Bunun neticesinde İlçe Hıfzıssıhha Kurulu olarak vaka sayılarında meydana gelen artışın önünü kesmek, süreğen hale gelmesini engellemek için birbiriyle akraba olan bu kişilerin yaşadığı binaları tespit ederek karantinaya aldık.
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Kara, 14 günlük karantina sürecinde bu ailelerin ihtiyaçlarının Vefa Destek Grupları tarafından karşılanacağını sözlerine ekledi.
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Öte yandan, karantinaya alınan binaların önünde İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri önlem aldı.
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Kütahya'da kız isteme merasiminin ardından 9 kişide Kovid-19 tespit edildi
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Kütahya'da kız isteme merasiminin ardından 9 kişide Kovid-19 tespit edildi
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Kütahya'da kız isteme merasiminin ardından 9 kişide Kovid-19 tespit edildi
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Kütahya'da kız isteme merasiminin ardından 9 kişide Kovid-19 tespit edildi
Kütahya'da kız isteme merasiminin ardından 9 kişide koronavirüs tespit edildi
Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde kız isteme merasiminin ardından 9 kişide yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edilmesi üzerine 6 bina karantinaya alındı.

Önlem amaçlı da mahallenin girişine toprak dökülerek kapatıldı. Ailenin akrabalarından 10 kişinin ise bugün hastaneye götürülüp, koronavirüs testi yapıldığı öğrenildi. Seydişehir Belediyesi ekipleri de mahallede dezenfeksiyon çalışması başlattı.

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