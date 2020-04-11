Koronavirüs Kızılay Başkanı Kerem Kınık Yeni Şafaka konuştu 17 kişi bağışçı oldu
TÜRKİYE

Kızılay Başkanı Kerem Kınık Yeni Şafak'a konuştu: 17 kişi bağışçı oldu

Sağlık Bakanlığının koordinasyonu ve Türk Kızılay’ın yürütücülüğünde koronavirüse karşı başlatılan “immün plazma” tedavisindeki son durumu Türk Kızılay Genel Başkanı Kerem Kınık, Yeni Şafak’a anlattı.

Yasemin Asan Yeni Şafak
Koronavirüsü yenen ve gönüllü bağışçı olan Dr. Kürşat Demir, Türk Kızılay Orta Anadolu Bölge Kan Merkezi’nde immün plazma bağışı yapmıştı.
Koronavirüsü yenen ve gönüllü bağışçı olan Dr. Kürşat Demir, Türk Kızılay Orta Anadolu Bölge Kan Merkezi’nde immün plazma bağışı yapmıştı.

Plazma alımına başladıklarını hatırlatan Kınık, “Günde 750 bağışçımızdan plazma alabilecek durumdayız. Şu ana kadar sağlıklı, ilk iyileşenlerden sonra 15 gün geçmiş olan ve kan verme şartları uyan 17 kişi bağışçı oldu. 11 Mart’tan sonra hastalanan ve sonrasında iyileşip çıkan gruptaki kişiler. Bu sayı gün geçtikçe hızlı bir şekilde artacak” dedi.

İYİLEŞEN HASTALAR ÇOK DUYARLI

Donör olması için aranan kişilerin geri dönüşlerden olumlu cevap aldıklarını vurgulayan Kınık, “Bu hastalıktan iyileşen vatandaşımız çok duyarlı. Kan plazlamalarının uygun olan bütün vatandaşların gönüllü olacağını düşünüyorum” diye konuştu.

Kan stokları eridi

  • Türk Kızılay Genel Başkanı Kerem Kınık, hayatın akışını değiştiren koronavirüs salgını dolayısıyla kan stoklarının azaldığını belirtirken, vatandaşlara da kan bağışı çağrısında bulundu. Türkiye’nin bin 500’ü aşkın hastanesine her gün 9 bin ünite kan sevkiyatı yapıldığını vurgulayan Kınık, kan ihtiyacının devam ettiğine dikkati çekti. Kanın üretilemediğine ve sadece insandan insana aktarılabildiğine değinen Kınık, “Kan laboratuvarlarda yapılamayan bir doku ancak bir insan bir başkasına bağışlarsa o insan hayata tutunabiliyor yoksa hayata tutunamıyor. Bugün bizim günlük 9 bin olan kan bağışlarımız 2 binlerin altına düştü. Bu bizim çok çok kaygılanmamızı gerektirecek seviyelerde. Stoklarımız da 50 binlerde, biz bunların 100 binlere yakın olmasını bekleriz. Çünkü hep en kötü senaryoya göre kendimizi hazırlamak isteriz” ifadesini kullandı.

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