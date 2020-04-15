Kızılay Başkanı Kınık: Ramazanda operasyonun büyük kısmını yurt içine ayırdık

Türk Kızılay Genel Başkanı Kerem Kınık, Türk Kızılay İstanbul Sütlüce Yerleşkesi'nden gerçekleştirdiği canlı bağlantıyla basın toplantısı düzenledi.

Türk Kızılay'ın ramazanda yapacağı faaliyetlere ve yardımlara ilişkin bilgi veren Kınık, geçen yıl Kızılaycıların, bağışçıların emanet ettiği iyilik yardımlarını 38 ülkede, 40 noktaya ve Türkiye'de de 400 noktaya ulaştırdığını söyledi.

Bu vesileyle yaklaşık 14 milyon insanın sofralarını şenlendirdiklerini, dünyada Türk bayrağını dalgalandırdıklarını anlatan Kınık, savaş ve kıtlık coğrafyalarında, yoksul sofralarında Kızılay'ın gıda kolileri, kurban payları, zekat, fitre ve fidye nakit destekleriyle mahsun kalpleri sevindirdiklerini ifade etti.

Kerem Kınık, "Bu sene, özellikle yurt dışında bir önceki ramazanlarda, kurbanlarda gittiğimiz, bizlere aşina coğrafyaların bir kısmına gidemeyeceğiz. Bu sene operasyonumuzun büyük bir kısmını yurt içindeki ihtiyaç sahiplerimize ayırdık." diye konuştu.

Kızılay'ın hilalini, Türk bayrağının ay-yıldızını görmeye alışık olan onlarca mağdur ve mazlum ülkenin vatandaşlarından bu anlamda özür dilediklerini dile getiren Kınık, şunları kaydetti:

"Ama delegasyonlarımızın bulunduğu, savaşın ve kıtlığın çok acı hissedildiği coğrafyalarda da desteklerimiz bu ramazanda da devam edecek. Bosna Hersek, Bulgaristan, KKTC, Filistin, Kudüs, Gazze, Suriye, Irak, Güney Sudan, Yemen, Somali, Afganistan, Pakistan, Bangladeş, Arakan ve Senegal'de özellikle koronavirüs, savaş ve kıtlık, çekirge istilası, açlık nedeniyle yaşanan ölümler varken, bu coğrafyalardan elimizi çekemezdik. Yaklaşık yarım milyon insana bu anlamda yardım ulaştırmaya çalışacağız."

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Gıda kolileri evlere dağıtılacak

Bu yıl hedeflerinin 10 milyon insana bu ramazanda yardım ulaştırmak olduğunu aktaran Kınık, sözlerine şöyle devam etti:

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"10 milyon insana ulaşmak için yaklaşık 207 milyon liralık ramazan hedefiyle yola çıktık. Bu ramazanda yurt içinde gıda yardımlarımız olacak. Gıda yardımlarımız evlerinden çıkamayan vatandaşlarımız için gıda kolisi şeklinde olacak. Bunlarla beraber kurban paylarımızın dağıtımı devam ediyor. Vatandaşlara kendi fabrikamızın ürettiği maskeleri yenilik olarak ramazanda dağıtmaya devam ediyoruz. Yine kendi imalatımız olan dezenfektanlar kolilerle beraber dağıtılmaya devam edilecek.

Gıda yardımlarını gerek ayni yardım şeklinde gıda kolisi olarak gerekse bu sene yenilikçi bir modelle ihtiyaç sahibi vatandaşlarımızın cep telefonlarına göndereceğimiz kısa mesajlarla, onlara indirim marketlerden alışveriş yapabilecekleri nakit yüklemeler yapmak şeklinde gerçekleştireceğiz."

Kınık, 75 lira ve 120 lira değerinde iki farklı gıda kolisi olacağını belirterek, "Toplam gıda yardımı alacak aile sayısı 610 bin olacak. Bu yurt içinde ulaşacağımız rakam açısından önemli bir hedef. Bu hedefe bağışçılarımız sayesinde ulaşacağımıza inanıyoruz. Evlerinden değişik sebeplerle çıkamayan, sıcak yemek ihtiyacı olan vatandaşlarımıza yönelik de sıcak iftar servislerimiz olacak. Yaklaşık 3 milyon öğün sıcak yemeği ramazanda vatandaşlarımıza hijyenik şekilde ulaştıracağız." bilgisini verdi.

Kerem Kınık, korona pandemi hastanelerinde büyük fedakarlıkla çalışan 4 bin sağlık çalışanının iftarını 30 gün boyunca ulaştırmaya gayret edeceklerini kaydetti.

OYNAT 00:00 Kerem Kınık: Plazma tedavisi insanlığa hediyemiz olacak Kızılay Başkanı Kerem Kınık, skype üzerinden Ersin Çelik'in sorularını cevapladı. Çok eski bir tedavi yöntemi olan plazma uygulamasını koronavirüs enfekte olmuş hastalara uygulanacağını söyleyen Kınık, Türkiye'nin dünyaya umut olabileceğini kaydetti. BiP'te paylaş

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Türk Kızılayı'n ramazan yapacağı faaliyetlere ve yardımlara ilişkin bilgi veren Kınık, Kızılay'ın İyilik Hareketi'nin bağışçıların desteğiyle devam ettiğini belirterek, bir süredir ekranlarda yer alan "Sensiz Olmaz" temalı Kızılay filmlerine destek veren sanatçılara da teşekkür etti.

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Kınık, korona günlerinde vatandaşların ihtiyaçlarını gidermek için başlattıkları "Bu hilal bugün için var, bu hilal seninle var" kampanyasında dayanışma gösteren hayırseverlere ve sporculara da şükranlarını sundu.

Kızılay'a ayni ve nakti destek vererek, milyonlara ulaşmalarını sağlayan ulusal ve küresel şirketlere de teşekkür eden Kınık, sözlerine şöyle devam etti:

"Koronavirüs günleri başladığında bu sıkıntılarla beraber yaklaşık 50 milyon liralık sosyal destek paketi açıklamıştık. Bu paketin vatandaşlarımıza ulaştırılma işlemi devam ediyor. 600 bin insana gıda desteği, 100 bin aileye hijyen desteği, işini kaybetmiş, ekonomik sıkıntıya girmiş olan 75 bin aileye 400 liralık nakit destek, yeni doğum yapmış ve ihtiyacı olan annelere de 150 liralık nakit destek olmak üzere 50 milyon liralık paketle sosyal desteğimizi toplumumuza açıklamıştık.

Ülkemizin 70 ilinde karantina altında tutulan 100'ü aşkın noktada 20 bin vatandaşımızın gıda desteklerini veriyoruz. Yarım milyonu aşkın evinden çıkamayan 65 yaş üstü ve kronik rahatsızlığı olan vatandaşlarımıza Kızılaycılarımız destek veriyor."

Kerem Kınık, umudu diri tutan immün plazma operasyonun devam edeceğini aktararak, "Türkiye'nin her bir noktasında sabırsızlıkla iyileştikten sonra 14. gününü bekleyen plazma bağışçılarımız var. Onların hepsiyle temas halindeyiz. Onlardan alacağımız immün plazmaları, pasif aşılama metoduyla özellikle yoğun bakımlarda yatan, acil bu plazmalara ihtiyacı olan vatandaşlarımıza ulaştırmaya devam ediyoruz." dedi.

"50 bin yavrumuza 150'şer liralık bayram harçlığı vereceğiz"

Bu sene ağırlığı nakit destek üzerinden vatandaşlara ulaştırmaya çalışacaklarını aktaran Kınık, konuşmasına şöyle devam etti:

"Bu sene odaklanacağımız özellikle yeni evlenmiş ama eşini kaybetmiş, bu anlamda geçim darlığına düşmüş ailelerimiz, genç çiftlerimiz, dullarımız ve yetimlerimiz, herhangi bir emekli veya gelir kaynağı olmayan insanlarımız başta olmak üzere yoksulluk sınırında yaşayan insanlar bu sene Kızılay'dan fitre, fidye ve zekat destekleri alacaklar. Bu çerçevede 215 bin aileye aylık 400 lira nakit destek vermeyi hedefliyoruz. 50 bin yavrumuza 150'şer liralık bayram harçlığı vereceğiz.

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Fitre, fidye, zekat ve bayramlık noktasında yaklaşık 1 milyon insana ulaşacak olan bu nakit desteğimizin maddi tutarı 93 milyon 500 lira. Bu nakit destek korona günleri için sosyal destek olarak ifade etmiş olduğumuz 50 milyon liralık nakit desteğe ilaveten gelmiş olacak. 50 bin ihtiyaç sahibi vatandaşımıza da bayramlık giysilerini ulaştıracağız. Böylece yurt içinde 10 milyon insana 207 milyon 460 bin liralık ramazan desteği vermeyi hedefliyoruz. Bu süre zarfında özellikle yurt içinde yaşayan ve Kızılay'dan destek almaya devam eden sığınmacıların da bu anlamda destekleri devam edecek. AB ile yürüttüğümüz bir görüşme var, bu görüşme çerçevesinde ilave bir destek anlamında Türkiye'de yaşayan bu kırılgan kesime de desteklerimizi arttırmaya gayret ediyoruz."

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"Kısa mesajlarla 10'ar liralık destek"

Bağışçıların Kızılay'ın desteklerine nasıl bağış yapacaklarını anlatan Kınık, "Kızılay'ın web sitesini takip etmenizi öneririm. 2868 kısa mesaj hattımız en kolay ulaşılabilecek yardım kanalımız. 'Ramazan' yazarak 2868'e göndereceğiniz kısa mesajlarla 10'ar liralık destek verebilirsiniz." diye konuştu.

Bu sene Kızılay ailesi olarak bağışçılardan bir ricaları olduğunu dile getiren Kınık, "1 milyon ailemizin Kızılay'a fitre ve fidye desteği yapmasını bekliyoruz. Bunu çok kolay bir yolla yapabilirsiniz. Diyanet İşleri Başkanlığımız, ramazan ayı gelmeden önce fitre ve fidye miktarlarını açıkladığı için şimdiden bu destekleri yapmaya başlayabilirsiniz. Kızılay'ın fitre ve fidye kısa mesaj hattı 1877. " dedi.

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Kınık, Kızılaycıların ülke genelindeki marketlerde Kızılay ramazan kolisi stantları açacağını, bu stantlardan alınacak gıda paketlerinin ihtiyaç sahiplerine ulaştırılacağını söyledi.

Kan bağışının önemine değinen Kerem Kınık, "Ramazan ayında koronavirüs nedeniyle azalmış olan kan stoklarımızın daha büyük bir tehditle karşı karşıya olduğunu hatırlatmak istiyorum. Çalışma saatlerimizi iftar, sahur saatlerine göre güncelleyeceğiz. Vatandaşlarımız iftarlarını açtıktan sonra kan verebilecekler. Kan ihtiyacımız devam ediyor. Plazma ihtiyacı, ölümle, kalım arasındaki o çizgide gidip gelen insanlar için çok önemli." değerlendirmesinde bulundu.

Bir gazetecinin, "Yardım gönderebileceğiniz ülkelere yapılacak yardımların içeriğine ve tarihine ilişkin detay paylaşabilir misiniz?" sorusu üzerine Kınık, 16 ülkeye, yaklaşık yarım milyona ulaşacak yardımların gıda desteği olarak sağlanacağını, ramazanın başlangıcıyla bu sürecin başlayacağını söyledi.



