KKTC koronavirüs önlemlerini gevşetiyor: 4 aşamalı plan açıklandı

Türkiye, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatı ile KKTC Sağlık Bakanlığı’na koronavirüs ile mücadelede kullanılmak üzere yüklü miktarda tıbbi malzeme yardımında bulundu. KKTC'ye 13-20 Nisan'a arasında 126 bin cerrahi maske, 30 bin pudrasız vinil eldiven, 18 bin koruyucu maske, 11 bin koruyucu tulum, 10 bin test kiti başta olmak üzere, N95 maske, dezenfektan gibi tıbbı malzemeler gönderildi.

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4 aşamalı koronavirüs açılım planı

Öte yandan, bir haftadır koronavirüs vakasının görülmediği KKTC'de Sağlık Bakanı Ali Pilli salgınla mücadeleye ilişkin 4 aşamalı plana geçeceklerini açıkladı. KKTC Sağlık Bakanı Pilli, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, birinci aşamanın , 4 Mayıs'ta ülkedeki bazı yasakların kaldırılması, kademeli olarak yasakların hafifletilmesi ve bazı sektörlerin faaliyete yeniden açılması adımı atılacağını açıkladı.

İkinci aşamanın da ilk aşamada açılmayan sektörlerin kademeli açılması olduğuna dikkat çeken Pilli, bazı kamu kurum ve kuruluşların açılması planlandığını açıkladı. Pilli, koronavirüs salgınında istenilen iyileşme sağlanmaya devam ederse üçüncü aşamaya geçileceğini söyledi.

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Son aşamada dünyaya açılım

Söz konusu 4 aşamalı planın ardından, geriye kalan riskli sektör, kamu kurum ve kuruluşların yanında, eğitim kuruluşlarının hizmete açılması ve etkinlik, organizasyon ve müsabakalara uygulanan diğer kısıtlamalarının hafifletilmesi ya da kaldırılması adımı atılacak. Koronavirüs salgının ülkede tam olarak bittiği sürecin ardından KKTC'nin dış dünyaya açılması adımı atılacağı ifade edildi.