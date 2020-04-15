KKTC Türkiye'ye minnettar: Her zamanki gibi yine yanımızda oldular

Çin'de ortaya çıkan ve dünyaya yayılan koronavirüs salgınından etkilenen ancak tıbbi malzeme konusunda yetersiz olan birçok ülkeye yardımını esirgemeyen Türkiye'ye devlet liderlerinden teşekkür mesajı yağıyor. Son olarak KKTC Başbakanı Ersin Tatar, salgınla mücadele sürecinde yaşananlar, alınan önlemler, ekonomik gelişmeler ve Türkiye ile ilişkilere dair değerlendirmelerde bulundu.

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KKTC'de ilk kez 10 Mart'ta bir Alman turistte virüs vakasının tespit edilmesiyle sıkı tedbirler aldıklarını kaydeden Tatar, bu konuda birçok ülkeden hızlı davrandıklarını belirtti.

Tüm önlemleri aldık

Tatar, virüsortaya çıkar çıkmaz hükümet olarak tehlikeyi öngördüklerini vurgulayarak, tüm charter uçuşları durdurduklarına, okulları kapattıklarına, binlerce memura idari izinler verdiklerine ve özel sektörde bazı çalışma yerlerini kapattıklarına dikkati çekti.

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KKTC halkına sürekli evde kalmaları yönünde tavsiyede bulunduklarını dile getiren Tatar, halkın alınan kararlara genel manada uyduğunu vurguladı.

Esnafa destek veriliyor

Bu dönemde kamudan alınan maaşlarda kesintilere gidildiğine değinen Tatar, kesintilerin önemli bölümüyle özel sektörde kapatılmış iş yerlerinin çalışanlarına bin 500 lira ödeme yönünde sosyal bir anlayış geliştirdiklerini, bu ödemelerin nisan ve mayısta yapılmasını planladıklarını aktardı.

"Bütün dualarımız Türk halkıyla"

Türkiye'nin bu süreçte KKTC'ye desteğinin altını çizen Tatar, şöyle devam etti: "Anavatan Türkiye her zaman olduğu gibi yine yanımızda olmuştur. Kovid-19'un başladığı gün hem Sağlık Bakanı Fahrettin Koca hem de Cumhurbaşkanı Yardımcımız Fuat Oktay ile görüştüm. Onlardan destek istedim. Türkiye'den heyetler geldi. Malzeme temini ve sağlık açısından yapılan değerlendirmelerle ilgili görüşmelerimiz devam etmektedir. Türkiye bu büyük sıkıntıyı aşarken, KKTC'ye yardımını da her zaman olduğu gibi devam ettirmiştir. Bütün duamız Türk halkıyla."

Başbakan Tatar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve hükümetine desteklerinden dolayı da teşekkürlerini yineledi.

'Yardım etmiyorlar' iddialarını yalanladı

Tatar, bazı kesimlerin ortaya attığı "bu süreçte Türkiye'nin KKTC'ye hiç yardım etmediği" yönündeki iddiaların söz konusu olmadığına vurgu yaptı.

Başbakan Tatar, Rum tarafından ilaç getirilmesi konusuna ilişkin de şunları kaydetti: