Koronavirüs KKTC Türkiyeye minnettar Her zamanki gibi yine yanımızda oldular
TÜRKİYE

KKTC Türkiye'ye minnettar: Her zamanki gibi yine yanımızda oldular

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakanı Ersin Tatar, koronavirüsle mücadele sürecinde Türkiye'nin her zaman olduğu gibi KKTC'nin yanında olduğunu söyledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkürlerini yineleyen Tatar, "Bütün dualarımız Türk halkıyla" ifadelerini kullandı.

Haber Merkezi AA
KKTC Başbakanı Ersin Tatar
KKTC Başbakanı Ersin Tatar

Çin'de ortaya çıkan ve dünyaya yayılan koronavirüs salgınından etkilenen ancak tıbbi malzeme konusunda yetersiz olan birçok ülkeye yardımını esirgemeyen Türkiye'ye devlet liderlerinden teşekkür mesajı yağıyor. Son olarak KKTC Başbakanı Ersin Tatar, salgınla mücadele sürecinde yaşananlar, alınan önlemler, ekonomik gelişmeler ve Türkiye ile ilişkilere dair değerlendirmelerde bulundu.

Çöp poşetinden önlük yapıyorlardı: Türkiye'den İngiltere'ye uçak dolusu tıbbi yardım
KORONAVİRÜS
Çöp poşetinden önlük yapıyorlardı: Türkiye'den İngiltere'ye uçak dolusu tıbbi yardım
  • KKTC'de ilk kez 10 Mart'ta bir Alman turistte virüs vakasının tespit edilmesiyle sıkı tedbirler aldıklarını kaydeden Tatar, bu konuda birçok ülkeden hızlı davrandıklarını belirtti.

Türkiye'den İngiltere'ye tıbbi yardım malzemesi desteği
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Türkiye'den İngiltere'ye tıbbi yardım malzemesi desteği
Türkiye salgından etkilenen ülkelere destek olmaya devam ediyor.İngiltere'ye Koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı tıbbi yardım taşıyan askeri kargo uçağı, Ankara Etimesgut Askeri Havaalanı'ndan kalktı.

Tüm önlemleri aldık

Tatar, virüsortaya çıkar çıkmaz hükümet olarak tehlikeyi öngördüklerini vurgulayarak, tüm charter uçuşları durdurduklarına, okulları kapattıklarına, binlerce memura idari izinler verdiklerine ve özel sektörde bazı çalışma yerlerini kapattıklarına dikkati çekti.

Türkiye'den 5 ülkeye daha yardım
KORONAVİRÜS
Türkiye'den 5 ülkeye daha yardım
  • KKTC halkına sürekli evde kalmaları yönünde tavsiyede bulunduklarını dile getiren Tatar, halkın alınan kararlara genel manada uyduğunu vurguladı.

Esnafa destek veriliyor

Bu dönemde kamudan alınan maaşlarda kesintilere gidildiğine değinen Tatar, kesintilerin önemli bölümüyle özel sektörde kapatılmış iş yerlerinin çalışanlarına bin 500 lira ödeme yönünde sosyal bir anlayış geliştirdiklerini, bu ödemelerin nisan ve mayısta yapılmasını planladıklarını aktardı.

"Bütün dualarımız Türk halkıyla"

  • Türkiye'nin bu süreçte KKTC'ye desteğinin altını çizen Tatar, şöyle devam etti: "Anavatan Türkiye her zaman olduğu gibi yine yanımızda olmuştur. Kovid-19'un başladığı gün hem Sağlık Bakanı Fahrettin Koca hem de Cumhurbaşkanı Yardımcımız Fuat Oktay ile görüştüm. Onlardan destek istedim. Türkiye'den heyetler geldi. Malzeme temini ve sağlık açısından yapılan değerlendirmelerle ilgili görüşmelerimiz devam etmektedir. Türkiye bu büyük sıkıntıyı aşarken, KKTC'ye yardımını da her zaman olduğu gibi devam ettirmiştir. Bütün duamız Türk halkıyla."
Başbakan Tatar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve hükümetine desteklerinden dolayı da teşekkürlerini yineledi.

'Yardım etmiyorlar' iddialarını yalanladı

Tatar, bazı kesimlerin ortaya attığı "bu süreçte Türkiye'nin KKTC'ye hiç yardım etmediği" yönündeki iddiaların söz konusu olmadığına vurgu yaptı.

Başbakan Tatar, Rum tarafından ilaç getirilmesi konusuna ilişkin de şunları kaydetti:

  • "KKTC'nin içinde bulunduğu koşullarda Türkiye'nin her zaman her türlü tıp malzemesini buraya verme teveccühü ve iradesi dururken böyle bir ilacın Rum tarafından istenmesi gereksizdi. Benim Sağlık Bakanından aldığım bilgi, şu anda böyle bir ilaca ihtiyacımız olmadığı ve istenildiğinde Türkiye'den getirilebileceğidir. Dolayısıyla bunun gündemi meşgul etmesi ve Rum tarafından ilaç talep edilmesi biraz anlamsızdır. Burada işi başka yere çekmek gibi bir durum var. İnsanı açıdan böyle şeyler olabilir ama bunun bir aciliyeti yok."
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