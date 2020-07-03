KKTC'de 4 yeni vaka tespit edildi: 1 Temmuz'da kapılarını açan ülkede 75 gündür koronavirüs vakası görülmüyordu

Koronavirüs vakasının 75 gündür görümediği KKTC'de 1 Temmuz'da kapıların açılmasının ardından 4 yeni vaka tespit edildi. KKTC Sağlık Bakanlığı, halka 'mesafe kurallarına uyalım, maskemizi takalım ve temizliğimize dikkat edelim' uyarısında bulundu.
- KKTC Sağlık Bakanı Ali Pilli de, yurtdışından gelen vakalar ile ilgili titiz bir çalışma yaptıklarını belirterek, "Vakaların hakla buluşmaması noktasında çabalıyoruz" dedi. KKTC Ulaştırma Bakanlığı da, 6 Temmuz'a kadar ülkeye yapılacak 'özel uçak' seferlerinin durdurulduğunu belirtti.
Öte yandan, KKTC’de 1 Temmuz’da ülkeye uluslararası uçuşlar başlatılmıştı. Türkiye’den KKTC’ye gidenler, PCR test sonuçlarını yanlarında götürmek zorunda. Ayrıca, KKTC’de de yeni bir PCR testi yaptırma zorunluluğu var.