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Koronavirüs KKTCde 4 yeni vaka tespit edildi 1 Temmuzda kapılarını açan ülkede 75 gündür koronavirüs vakası görülmüyordu
DÜNYA

KKTC'de 4 yeni vaka tespit edildi: 1 Temmuz'da kapılarını açan ülkede 75 gündür koronavirüs vakası görülmüyordu

Koronavirüs vakasının 75 gündür rastlanmadığı Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde 1 Temmuz'da kapıların açılmasından ardından yeni 4 vaka tespit edildi.

Haber Merkezi DHA
KKTC’de 1 Temmuz’da ülkeye uluslararası uçuşlar başlatılmıştı.
KKTC’de 1 Temmuz’da ülkeye uluslararası uçuşlar başlatılmıştı.

Koronavirüs vakasının 75 gündür görümediği KKTC'de 1 Temmuz'da kapıların açılmasının ardından 4 yeni vaka tespit edildi. KKTC Sağlık Bakanlığı, halka 'mesafe kurallarına uyalım, maskemizi takalım ve temizliğimize dikkat edelim' uyarısında bulundu.

  • KKTC Sağlık Bakanı Ali Pilli de, yurtdışından gelen vakalar ile ilgili titiz bir çalışma yaptıklarını belirterek, "Vakaların hakla buluşmaması noktasında çabalıyoruz" dedi. KKTC Ulaştırma Bakanlığı da, 6 Temmuz'a kadar ülkeye yapılacak 'özel uçak' seferlerinin durdurulduğunu belirtti.

Öte yandan, KKTC’de 1 Temmuz’da ülkeye uluslararası uçuşlar başlatılmıştı. Türkiye’den KKTC’ye gidenler, PCR test sonuçlarını yanlarında götürmek zorunda. Ayrıca, KKTC’de de yeni bir PCR testi yaptırma zorunluluğu var.

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