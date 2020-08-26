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Koronavirüs Kocaelide büyük denetim Ağustosta 190 kişi, koronavirüs karantinasını ihlal etti
TÜRKİYE

Kocaeli haberleri: Kocaeli'de büyük denetim: Ağustosta 190 kişi, koronavirüs karantinasını ihlal etti

Kocaeli'de büyük denetim: Ağustosta 190 kişi, koronavirüs karantinasını ihlal etti

Koronavirüs tehlikesi devam ediyor. Bazı vatandaşlar kurallara uyarken bazıları ise kuralları ihlal ediyor. Denetlemelerde 147 bin 543 kişi sorgulandı. Kocaeli'nde koronavirüs pozitif tanısı koyulan ya da temaslı olduğu için karantinada kalması gereken 190 kişi, karantina kuralını ihlal ederken yakalandı.

Haber Merkezi DHA
12 bin 69 iş yeri denetlenirken, 147 bin 543 kişi sorgulandı.
12 bin 69 iş yeri denetlenirken, 147 bin 543 kişi sorgulandı.

Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü tarafından koronavirüs ile mücadele kapsamında gerçekleştirilen uygulamalar aralıksız sürdürülüyor.

Emniyet yetkilileri tarafından kamuoyunun bilgilendirilmesi amacıyla basınla paylaşılan verilere göre, 29 Temmuz ve 24 Ağustos arasında yapılan 9 uygulamada toplam 12 bin 69 iş yeri denetlenirken, 147 bin 543 kişi sorgulandı.

Kocaeli'de koronavirüs alarmı: Düğün sonrası 6 ev karantinaya alındı
KORONAVİRÜS
Kocaeli'de koronavirüs alarmı: Düğün sonrası 6 ev karantinaya alındı

12 bin 69 iş yeri denetlenirken, 147 bin 543 kişi sorgulandı.

190 kişiye para cezası uygulandı

Denetimlerde Kovid-19 pozitif tanısı koyulan ya da temaslı olduğu için karantinada kalması gereken 190 kişi yakalanırken, haklarında idari para cezası uygulandı ve adli işlem başlatıldı.

Kocaeli'de bir sokak karantinaya alındı
KORONAVİRÜS
Kocaeli'de bir sokak karantinaya alındı

12 bin 69 iş yeri denetlenirken, 147 bin 543 kişi sorgulandı.

Ayrıca yapılan uygulamalarda, maske takmayan 592 kişiye ve sosyal mesafe kuralını ihlal eden 103 kişiye idari para cezası kesildi. Denetimler sırasında çeşitli suçlardan aranan 363 kişi de yakalanırken, haklarında işlem yapıldı.

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