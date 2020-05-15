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Koronavirüs Kocaelide bir mahalle karantinaya alındı
TÜRKİYE

Kocaeli'de bir mahalle karantinaya alındı

Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde, bir mahalle yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantinaya alındı. Bu nedenle Ballar Mahallesi'nde, bugünden itibaren 14 gün süreyle karantina tedbirleri uygulanacak.

Haber Merkezi AA
Foto/Arşiv
Foto/Arşiv

Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde, bir mahalle yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantinaya alındı.

İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulunun aldığı karara göre, Ballar Mahallesi merkez ve Burmageçit mevkisinde yaşayan vatandaşlar arasında halen 6 vaka ve 40'tan fazla temaslı kişi bulunduğu, her geçen gün bu sayının arttığı belirlendi.

Bu nedenle Ballar Mahallesi'nde, bugünden itibaren 14 gün süreyle karantina tedbirleri uygulanacak.

Söz konusu karara ve tedbirlere uymayanlara idari ve para cezası verilecek.

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