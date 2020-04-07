Koltuk değneklerine rağmen evde durmayan yaşlı vatandaş “pes” dedirtti

Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs nedeniyle alınan önlemler kapsamında 20 yaş altı ve 65 yaş üstü ile özellikle kronik rahatsızlığı olan vatandaşlara “sokağa çıkma yasağı” uygulanmaya başlanmıştı. Bu kapsamda ilçe genelinde çalışmalarına hız kesmeden devam eden Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Kasımpaşa Polis Merkezi Amirliği ekipleri, semt genelinde özellikle kapalı alanlarda maske denetimlerinde bulundu. Maske takmayan vatandaşlara ceza yağdı.

FOTOĞRAF 7 Koronavirüse karşı alınan yeni önlemler kapsamında, 20 yaş altındakilerin de sokağa çıkması yasaklandı, pazar market ve benzeri kalabalık alanlarda maske takma zorunluluğu getirilmişti. Yasağın hayata geçirilmesiyle polis denetimlerini sıklaştırdı. Pendik Meydanında uygulama yapan polis, bazı vatandaşların kimliklerini kontrol ederek yaşına baktı. Ayrıca polis otosundan da vatandaşlara ‘evde kalın’ anonsları yapıldı. Polis tarafından kimliği kontrol edilen bir kişi, “Memnunuz tabii. Mecbur olduğumuz için çıktık. Alışveriş yapacağız” dedi. İstanbul'da 20 yaş denetimi: Polis tek tek kimlik sordu Koronavirüsle mücadele kapsamında alınan karara göre, tıpkı 65 yaş üstündekiler gibi 20 yaş altındakilerin de sokağa çıkması yasaklanmıştı. Polis ekipleri Pendik'te denetim yaparak vatandaşların kimliklerini kontrol etti.



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FOTOĞRAF 29 Koronavirüs salgınında en riskli grupta olan 65 yaş ve üstü ile kronik rahatsızlığı olanlar için sokağa çıkma yasağı ilan edildi. Polis ve zabıtalardan oluşan yaya ekipler sabah saatlerinden itibaren park, bahçe, cami gibi açık alanlarda devriye gezmeye başladı. Yasağa rağmen yurdun dört bir yanındaki 65 yaş üstü vatandaşlar sokaklara akın etti. Kimi karısıyla kavga ettiğini söylerken, kimisi de 'evde çok sıkılıyorum' diye görevlilere tepki gösterdi. Ekipler, vatandaşların sağlığı için evde kalmaları gerektiğini söyledi. Bazı yaşlılar görevlilere güçlük çıkarsa da evlerine gitmeye ikna oldu. Park, cami, market ve yürüyüş parkurlarında emniyetin görevlendirdiği yaya devriyeleri tarafından tespit edilen yaşlılar, uyarılarak evlerine gönderilmeye başlandı. Öte yandan, Evde oturan çok sayıda yaşlı ise 155 Polis İmdat hattını arayarak yardım talebinde bulundu. Emniyet güçleri, market, eczane ve gazete gibi taleplerini dile getiren vatandaşlarla irtibat kurarak ihtiyaçlarını gideriyor. Dedeleri evde tutamıyoruz: Yasağa rağmen sokağa çıkıyorlar İçişleri Bakanlığı tarafından dün 81 ile gönderilen yazı kapsamında, 65 yaş üstü ve kronik hasta olan vatandaşlar için sokağa çıkma yasağı ilan edildi. Koronavirüs salgınında en riskli grupta olan yaşlılar, yine de bu yasağa uymayıp kamu alanlarını doldurdu. Polis ve zabıta ekipleri sokaklarda devriye atmaya başladı. Bank, park ve bahçelerde oturan yaşlılar evlerine gönderildi. Ekipler, bazı vatandaşları ikna etmek için uzun süre mücadele verdi. BiP'te paylaş

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Yaşlı adam “pes” dedirtti

Semtin ara sokaklarında denetimlere devam eden polis ekipleri, çok sayıda vatandaşın büfe önünde sohbet ettiğini gördü. Vatandaşlara “sosyal mesafe” uyarısında bulunan polis, maske takmalarını da söyledi. O esnada 70 yaşlarındaki bir adamın koltuk değnekleriyle dışarıya çıktığını fark eden polis, sokağa çıkma yasağına rağmen neden dışarıda olduğunu sordu. Cevap vermekte zorlanan yaşlı adam ardından koltuk değnekleriyle evine gitmek istedi. Ancak polis yaşlı adamın tek başına gitmesine izin vermedi. Yürümekte zorlanmasına rağmen kendisinin gidebileceği yönünde ısrarda bulunan yaşlı adama polis evine kadar refakat etti.

FOTOĞRAF 4 Koronavirüs önlemleri kapsamında, saat 17.00 itibarıyla otobüsle şehir dışına çıkış ve girişler durduruldu. Polis ekipleri İstanbul'un giriş ve çıkış noktalarında denetime başladı. Tuzla TEM Otoyolu İstanbul istikametinde ekipler bir otobüsü durdurdu. Ekipler gerekli kontrolleri yaptıktan sonra otobüsün yoluna devam etmesine izin verildi. Diğer denetim noktalarında da polis ekipleri denetim yaptı. İstanbul'un giriş ve çıkışlarında özel denetim: Bütün araçlar kontrol ediliyor Koronavirüs önlemleri kapsamında İstanbul'un giriş ve çıkışlarında oluşturulan kontrol noktalarında seyahatlerine izin verilen otobüsler ile özel araçlarıyla seyahat edecekler için kontroller yapıldı. BiP'te paylaş

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Sıkıldığı için

dışarı çıkmış

Polisin yaşlı adamı götürdüğünü gören binadaki vatandaşlar ise oğluna haber verdi. Oğlunun aşağıya inmesinin ardından polis, “Böyle bir havada zorla yürüyor bir de koltuk değnekleriyle dışarıya çıkmış” dedi. Oğluna babasının risk grubunda olduğunu belirten polis, dışarıya çıkmasına müsaade etmemesini söyledi. Yaşlı adam, “Sıkıldığım için dışarıya çıktım, bir daha çıkmam” dedi. O esnada yaşlı adamın eşi ise balkondan, “Getirin onu buraya, dışarıya salmayın, bıktık artık” diyerek seslendi. Komşuların, “elinize sağlık” diyerek teşekkür ettiği polis ekipleri ardından denetimlere devam etti.