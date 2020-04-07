Koltuk değneklerine rağmen evde durmayan yaşlı vatandaş “pes” dedirtti
Koronavirüs salgını nedeniyle 20 yaş altı ve 65 yaş üzeri vatandaşlar için getirilen sokağa çıkma yasağı uygulaması kapsamında denetim yapan polisler, İstanbul Beyoğlu'nda denetim yaparak uygunsuz kişilere idari para cezası kesti. Kapalı alanlarda maske takmayan vatandaşlara da ceza kesen polis, yasağa rağmen koltuk değnekleriyle dışarıya çıkan 70 yaşlarındaki adamı görünce şoke oldu. Yürümekte zorluk çeken yaşlı adamı refakat ederek evine bırakan polise komşuları ise teşekkür etti. Yaşlı adamın eşi ise balkondan, “Getirin onu buraya, dışarıya salmayın, bıktık artık” diyerek seslendi.
Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs nedeniyle alınan önlemler kapsamında 20 yaş altı ve 65 yaş üstü ile özellikle kronik rahatsızlığı olan vatandaşlara “sokağa çıkma yasağı” uygulanmaya başlanmıştı. Bu kapsamda ilçe genelinde çalışmalarına hız kesmeden devam eden Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Kasımpaşa Polis Merkezi Amirliği ekipleri, semt genelinde özellikle kapalı alanlarda maske denetimlerinde bulundu. Maske takmayan vatandaşlara ceza yağdı.
Semtin ara sokaklarında denetimlere devam eden polis ekipleri, çok sayıda vatandaşın büfe önünde sohbet ettiğini gördü. Vatandaşlara “sosyal mesafe” uyarısında bulunan polis, maske takmalarını da söyledi. O esnada 70 yaşlarındaki bir adamın koltuk değnekleriyle dışarıya çıktığını fark eden polis, sokağa çıkma yasağına rağmen neden dışarıda olduğunu sordu. Cevap vermekte zorlanan yaşlı adam ardından koltuk değnekleriyle evine gitmek istedi. Ancak polis yaşlı adamın tek başına gitmesine izin vermedi. Yürümekte zorlanmasına rağmen kendisinin gidebileceği yönünde ısrarda bulunan yaşlı adama polis evine kadar refakat etti.
Polisin yaşlı adamı götürdüğünü gören binadaki vatandaşlar ise oğluna haber verdi. Oğlunun aşağıya inmesinin ardından polis, “Böyle bir havada zorla yürüyor bir de koltuk değnekleriyle dışarıya çıkmış” dedi. Oğluna babasının risk grubunda olduğunu belirten polis, dışarıya çıkmasına müsaade etmemesini söyledi. Yaşlı adam, “Sıkıldığım için dışarıya çıktım, bir daha çıkmam” dedi. O esnada yaşlı adamın eşi ise balkondan, “Getirin onu buraya, dışarıya salmayın, bıktık artık” diyerek seslendi. Komşuların, “elinize sağlık” diyerek teşekkür ettiği polis ekipleri ardından denetimlere devam etti.