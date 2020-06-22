Komşu ülke 'yeni normal'e girdikten hemen sonra yeni önlemler almak zorunda kaldı: Koronavirüs vaka sayısı 100'ün üzerine çıktı

Sağlık Bakanı Kiril Ananiev, Kovid-19 nedeniyle kurulan Kriz Masası tarafından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

"Yeni normal" olarak tanımlanan ortamda vatandaşların temel sosyal mesafe kurallarını göz ardı etmeye başladıklarını belirten Ananiev, “Kapalı mekanlarda gerek maske kullanımı gerekse 1,5 metrelik sosyal mesafe sıkı olarak denetim altına alınacak" dedi.

Maske kullanım zorunluluğu daha önce sadece toplu ulaşım araçları, eczane ve hastanelerde uygulanıyordu.

OYNAT 01:00 Bulgaristan'da camiler ibadete yeniden açıldı Bulgaristan'da koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında 13 Mart'ta ilan edilen olağanüstü hal sona erdi. Bir buçuk milyona varan Müslüman'ın yaşadığı ülkede camiler dünden itibaren ibadete yeniden açıldı. BiP'te paylaş

Whatsapp'ta paylaş

Pinterest'te paylaş

Flipboard'da paylaş

E-posta gönder

"Sıkı kontrol' kuralı uygulayacağız"

Kriz Masası Üyesi Bulgaristan Sağlık Başmüfettişi Angel Kunçev de "Şimdiye kadar vatandaşa ‘hijyen, mesafe ve disiplin’ diyorduk. Bundan sonra artık toplumun vicdanına güvenemeyiz. Bu kurallara ek olarak bir de ‘sıkı kontrol’ kuralı uygulayacağız” diye konuştu.

Kunçev, bir yandan vatandaşlardan “disiplinli” olmaları beklenirken, diğer yandan siyasi partiler ve spor çevrelerinin de kuralları çiğnediklerini ifade etti.

FOTOĞRAF 5 Bulgaristan Başbakanı Boyko Borisov sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, başkent Sofya’nın en büyük spor salonu olan ‘Arena Armeets’de karantina altındaki hastalar için geçici karantina hastanesinin kurulmasına dair tatbikat yapıldığını duyurdu. Borisov’un açıklamasına göre, kendi talimatıyla yapılan tatbikatın ilk aşamasında, hastanenin kurulması ve yatakların hazırlanması eğitimi yer aldı. İlk aşaması tamamlanan tatbikatın sonraki aşamaları ise şöyle: İkinci aşamada gerekli tıbbi cihaz ve donanımların hastaneye yerleştirilmesini yönelik eğitim verilecek, üçüncü aşamada hastaların hastaneye taşınması ve tedavisinin yapılmasına yönelik eğitim verilecek. Dördüncü ve son aşamada ise geçici olarak kurulan hastanenin faaliyetlerine son verilmesi yer alacak. Tatbikatın her aşamasında ise Savunma Bakanlığı, Silahlı Kuvvetler, Sağlık Bakanlığı, Spor ve Gençlik Bakanlığı, Devlet Rezervleri ve Savaş Acil Durum Stokları Ajansı ve Ordu temsilcileri yer alacak. Ayrıca Borisov, Silahlı Kuvvetler Genel Kurmay Başkan Yardımcısı Emil Eftimov’un, başka şehirlerde de benzer tatbikatların yapılması için hazırlıkların yapıldığını belirttiğini duyurdu. Devlet Rezervi ve Savunma Bakanlığı’nda 15 bin yatak olduğu açıklandı. 3 KİŞİ BUGÜN TABURCU EDİLİYOR Öte yandan, Ulusal Kriz Merkezi Başkanı Tümgeneral Ventsislav Mutafçiyski sabah yaptığı açıklamada, ülkede şimdiye kadar koronavirüs nedeniyle 3 kişinin hayatını kaybettiğin; 84‘ü erkek, 58’i kadın toplamda 142 kişinin de hasta olduğunu duyurdu. Mutafçiyski, biri Sofya, 2’si ise Plevne’de olmak üzere 3 hastanın da bugün taburcu edileceğini bildirdi. Taburcu edilen kişilerin 30 gün boyunca evde raporlu olacağı ve dışarı çıkmalarına izin verilmeyeceği belirtildi. Bulgaristan’da geçici karantina hastanesi tatbikatı yapılıyor Koronavirüs (Covid-19) nedeniyle OHAL kararının alındığı, 3 kişinin hayatını kaybettiği ve 142 kişinin de hasta olduğu Bulgaristan'da, virüse karşı sert önlemler alınmaya devam ediyor. Başkent Sofya'nın en büyük spor salonu olan 'Arena Armeets'de karantina altındaki hastalar için geçici karantina hastanesinin kurulmasına dair tatbikat yapıldığı belirtildi.

BiP'te paylaş

Whatsapp'ta paylaş

Pinterest'te paylaş

Flipboard'da paylaş

E-posta gönder

"Grigor Dimitrov, Hasköy'de kayda geçen 38'inci vaka"

Bulgar kökenli ünlü tenisçi Grigor Dimitrov, Kovid-19 olduğunu açıkladıktan sonra 16 Haziran'da ziyaret ettiği memleketi Hasköy kentinde temasta bulunduğu kişilerin karantinaya alındığı duyuruldu.

Angel Kunçev de kentte hayranlarıyla buluşan Dimitrov’un aile üyelerinin yanı sıra kendisiyle fotoğraf çekilen gençlerin, Belediye Başkanı Stanislav Deçev'in, belediye meclis üyelerinin ve yerel basın temsilcilerinin 14 günlük karantina sürecinden geçeceklerini açıkladı.

Kunçev, “Grigor Dimitrov, Hasköy şehrinde kayda geçen 38'inci vakadır. Hiçbir paniğe gerek yok” dedi.

Öte yandan sosyal mesafe kuralına uymayarak kalabalık etkinlikler düzenleyen iktidardaki Bulgaristan’ın Avrupalı Gelişimi İçin Yurttaşlar (GERB) Partisine, ana muhalefetteki Bulgaristan Sosyalist Partisine (BSP) ve Sofya’daki Vasil Levski Milli Stadyumuna da para cezası kesileceği bildirildi.

DÜNYA Komşu ülkede koronavirüs kaynaklı ölü sayısı yeniden 3 haneye tırmandı

KORONAVİRÜS Rusya’da son 24 saatte 7 bin 600 yeni koronavirüs vakası: Ülkede vaka sayısı 600 bine yaklaştı

KORONAVİRÜS Koronavirüsün genetik haritası çıkarıldı: Mutasyonlar hastalığı şiddetlendirmiyor ama PCR sonuçlarını etkiliyor

KORONAVİRÜS Çin ve Güney Kore'de koronavirüs vaka sayıları gelmeye devam ediyor

KORONAVİRÜS Dünya genelinde koronavirüs bilançosu: Can kaybı 470 bin 821’e yükseldi