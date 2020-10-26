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Komşuda koronavirüs alarmı: Sokağa çıkma yasağı başladı

Yunanistan'da artan koronavirüs vakaları nedeniyle 00.30-05.00 saatlerinde sokağa çıkma yasağı getirildi. Yetkililer, Rodop ilinin 3’ncü seviyeye geçmesi an meselesi olduğunu açıkladı.

Haber Merkezi DHA
Yunanistan'da koronavirüs önlemleri kapsamında sokağa çıkma yasağı ilan edildi.
Yunanistan'da koronavirüs önlemleri kapsamında sokağa çıkma yasağı ilan edildi.

Yunanistan’da başkent Atina ve Selanik’in de aralarında olduğu çok sayıda kentte artan koronavirüs (Covid-19) vakaları nedeniyle bugünden itibaren 00.30-05.00 saatlerinde sokağa çıkma yasağı getirildi.

  • Öte yandan ülkenin Batı Trakya yakasında son 3 günde Rodop ilinde toplam 40 pozitif vaka bulunması sonrasında yetkililer, Rodop ilinin 3’ncü seviyeye geçmesi an meselesi olduğunu ifade etti.

Yunanistan Sağlık Bakanlığı tarafından dün açıklanan koronavirüs bilançosuna göre, ülke genelinde bir günde 935 vakadan 34’ünün Batı Trakya’da olduğu belirtildi. Bunlardan 20’sinin Rodop, 3’ünün İskeçe ve 11’inin ise Meriç ilinde olduğu açıklandı.

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