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Koronavirüs Konyada koronavirüs şüphesiyle hastaneye götürülmek istenen kadın sağlık ekiplerine zor anlar yaşattı
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Konya haberleri... Koronavirüs şüphesiyle hastaneye götürülmek istenen kadın, zor ikna edildi

Konya'da koronavirüs şüphesiyle hastaneye götürülmek istenen kadın sağlık ekiplerine zor anlar yaşattı

Konya'nın Ereğli ilçesinde, esnaf tarafından şiddetli öksürüğü olduğu fark edilen N.D. (42), hastaneye götürmek isteyen sağlık ekiplerine zor anlar yaşattı. Polis ve sağlık ekiplerinin ikna etmesiyle ambulansa bindirilen kadın, 'Kovid-19' testi yapılmak üzere hastaneye götürüldü.

Haber Merkezi DHA
'Kovid-19' testi yapılmak üzere Ereğli Devlet Hastanesi’ne götürülen N.D.’nin ateşinin de yüksek olduğu belirtildi.
'Kovid-19' testi yapılmak üzere Ereğli Devlet Hastanesi’ne götürülen N.D.’nin ateşinin de yüksek olduğu belirtildi.

Boyacı Ali Mahallesi Devlet Bahçeli Meydanı’nda dükkanları olan esnaf, çarşıda dolaşan N.D. adlı kadının şiddetli öksürüğü olduğunu fark edince koronavirüs şüphesiyle polis ve sağlık ekiplerine haber verdi.

İhbarla gelen, özel kıyafetli sağlık görevlilerinin hastaneye götürmek için ambulansa bindirmek istediği N.D. yürüyerek, uzaklaşmaya çalıştı. Bu sırada polis ekipleri, N.D.’nin peşinden gitti.

DHA
'Kovid-19' testi yapılmak üzere Ereğli Devlet Hastanesi’ne götürülen N.D.’nin ateşinin de yüksek olduğu belirtildi.

Ekipleri uzun süre uğraştıran ve hastaneye gitmemek için direnen N.D., ikna edilerek, ambulansa bindirildi.

DHA
hastaneye gitmemek için direnen N.D., ikna edilerek, ambulansa bindirildi.

'Kovid-19' testi yapılmak üzere Ereğli Devlet Hastanesi’ne götürülen N.D.’nin ateşinin de yüksek olduğu belirtildi. N.D., hastanede gözlem altına alındı.

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