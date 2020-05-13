Konya'da koronavirüs şüphesiyle hastaneye götürülmek istenen kadın sağlık ekiplerine zor anlar yaşattı

'Kovid-19' testi yapılmak üzere Ereğli Devlet Hastanesi’ne götürülen N.D.’nin ateşinin de yüksek olduğu belirtildi.

Boyacı Ali Mahallesi Devlet Bahçeli Meydanı’nda dükkanları olan esnaf, çarşıda dolaşan N.D. adlı kadının şiddetli öksürüğü olduğunu fark edince koronavirüs şüphesiyle polis ve sağlık ekiplerine haber verdi.

İhbarla gelen, özel kıyafetli sağlık görevlilerinin hastaneye götürmek için ambulansa bindirmek istediği N.D. yürüyerek, uzaklaşmaya çalıştı. Bu sırada polis ekipleri, N.D.’nin peşinden gitti.

DHA 'Kovid-19' testi yapılmak üzere Ereğli Devlet Hastanesi’ne götürülen N.D.’nin ateşinin de yüksek olduğu belirtildi.

Ekipleri uzun süre uğraştıran ve hastaneye gitmemek için direnen N.D., ikna edilerek, ambulansa bindirildi.

DHA hastaneye gitmemek için direnen N.D., ikna edilerek, ambulansa bindirildi.

'Kovid-19' testi yapılmak üzere Ereğli Devlet Hastanesi’ne götürülen N.D.’nin ateşinin de yüksek olduğu belirtildi. N.D., hastanede gözlem altına alındı.

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