Koronavirüs Konyada 92 yaşındaki Alzheimer hastası, koronavirüsü yendi
TÜRKİYE

Konya'da 92 yaşındaki Alzheimer hastası, koronavirüsü yendi

Konya'da 92 yaşındaki Alzheimer hastası, koronavirüsü yendi

Konya'da, koronavirüs tedavisi sonrası sağlığına kavuşan Alzheimer hastası İbrahim Erkan (92), sağlık çalışanlarının alkışları eşliğinde taburcu oldu. Babasının tedavi sürecini anlatan Rabia Özer, "Babama sürekli moral vermeye başladım. Çok şükür hastalığı atlattı ve taburcu oldu. 14 gün de evde karantinada olacak'' dedi.

Haber Merkezi DHA
Alzheimer hastası İbrahim Erkan ve kızı Rabia Özer.
Alzheimer hastası İbrahim Erkan ve kızı Rabia Özer.

Kent merkezinde yaşayan Alzheimer hastası İbrahim Erkan, 15 gün önce kusma ve öksürük şikayeti üzerine Necmettin Erbakan Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi'ne başvurdu.

Burada yapılan tetkikler sonrası koronavirüs teşhisi konan Erkan, tedaviye alındı. Bu süreçte kızı Rabia Özer de refakatçiliğini yaptı. Sağlığına kavuşan Erkan, bugün sağlık çalışanlarının alkışları eşliğinde taburcu oldu.

92 yaşındaki Alzheimer hastası, koronavirüsü yendi
FOTOĞRAF 11
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Kent merkezinde yaşayan Alzheimer hastası İbrahim Erkan, 15 gün önce kusma ve öksürük şikayeti üzerine Necmettin Erbakan Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi'ne başvurdu.
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Burada yapılan tetkikler sonrası koronavirüs teşhisi konan Erkan, tedaviye alındı. Bu süreçte kızı Rabia Özer de refakatçiliğini yaptı.
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Sağlığına kavuşan Erkan, bugün sağlık çalışanlarının alkışları eşliğinde taburcu oldu.
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Babasının tedavi sürecini anlatan Rabia Özer, şu şekilde açıklamada bulundu:
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''15 gün önce öksürük ve kusma şikayeti üzerine hastaneye geldik. Koronavirüs olduğu anlaşılınca tedaviye başlandı. Ben de başında refakatçi olarak kaldım. Babama sürekli moral vermeye başladım. Çok şükür hastalığı atlattı ve taburcu oldu. 14 gün de evde karantinada olacak.''
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İbrahim Erkan'ın tedavisini gerçekleştiren Dr. Hüseyin Çeliktaş da şunları söyledi:
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''Hastamız öksürük ve kusma şikayeti üzerine geldi. İlk yapılan testi negatif, ikinci testi pozitif çıktı. Bu süreçte biz tedavisine başladık. Herhangi bir oksijen ihtiyacı olmadı. Genel durumu iyiydi ve taburcu ettik. Alması gereken önlemleri anlattık. 14 gün evde izolasyon altında olacak.''
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92 yaşındaki Alzheimer hastası, koronavirüsü yendi
Konya'da, koronavirüs tedavisi sonrası sağlığına kavuşan Alzheimer hastası İbrahim Erkan (92), sağlık çalışanlarının alkışları eşliğinde taburcu oldu.

Babasının tedavi sürecini anlatan Rabia Özer, şu şekilde açıklamada bulundu:
  • ''15 gün önce öksürük ve kusma şikayeti üzerine hastaneye geldik. Koronavirüs olduğu anlaşılınca tedaviye başlandı. Ben de başında refakatçi olarak kaldım. Babama sürekli moral vermeye başladım. Çok şükür hastalığı atlattı ve taburcu oldu. 14 gün de evde karantinada olacak.''

İbrahim Erkan'ın tedavisini gerçekleştiren Dr. Hüseyin Çeliktaş da şunları söyledi:

  • ''Hastamız öksürük ve kusma şikayeti üzerine geldi. İlk yapılan testi negatif, ikinci testi pozitif çıktı. Bu süreçte biz tedavisine başladık. Herhangi bir oksijen ihtiyacı olmadı. Genel durumu iyiydi ve taburcu ettik. Alması gereken önlemleri anlattık. 14 gün evde izolasyon altında olacak.''
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