Konya'da 92 yaşındaki Alzheimer hastası, koronavirüsü yendi

''15 gün önce öksürük ve kusma şikayeti üzerine hastaneye geldik. Koronavirüs olduğu anlaşılınca tedaviye başlandı. Ben de başında refakatçi olarak kaldım. Babama sürekli moral vermeye başladım. Çok şükür hastalığı atlattı ve taburcu oldu. 14 gün de evde karantinada olacak.''