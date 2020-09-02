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Koronavirüs Konyada akılalmaz olay Kadınlar kabul günü yaptı, 68 dairelik site karantinaya alındı
DÜNYA

Konya'da akılalmaz olay: Kadınlar kabul günü yaptı, 68 dairelik site karantinaya alındı

Koronavirüs salgını etkilerini sürdürmesine rağmen vatandaşların tedbirsizliği nedeniyle birçok kentte yeni kısıtlamalar getirildi. Son olarak dün Konya alınan kararla; kafe, restoran, lokanta, çay bahçesi gibi işletmelerde düğün, nişan gibi organizasyonlarla toplu halde yapılacak doğum günü, akraba ziyareti, altın günü gibi tüm etkinliklere yasaklama getirilmişti. Ancak Selçuklu ilçesinde, yasağa rağmen kabul gününde bir araya gelen kadınlardan birinin koronavirüs testinin pozitif çıkması üzerine, 4 bloklu site karantinaya alındı.

Haber Merkezi AA
Konya'da kadınlar kabul günü yaptı, 68 dairelik site karantinaya alındı
Konya'da kadınlar kabul günü yaptı, 68 dairelik site karantinaya alındı

Selçuklu ilçesinin Selahaddin Eyyübi Mahallesi Ahmet Yesevi Caddesi'ndeki 4 bloklu sitedeki bazı kadınlar, kabul gününde toplandı. Bir arada oturan 16 komşu kadından birinin, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıktı. Bunun üzerine yetkililer, 68 dairelik siteyi karantinaya aldı.

Tüm etkinlikler yasaklanmıştı

Konya'da dün alınan kararla, kafe, restoran, lokanta, çay bahçesi gibi işletmelerde düğün, nişan gibi organizasyonlarla toplu halde yapılacak doğum günü, akraba ziyareti, altın günü gibi tüm etkinliklere yasaklama getirilmişti.

Konya’da önemli koronavirüs kararı: Pozitif çıkanlar şehirden çıkamayacak
KORONAVİRÜS
Konya’da önemli koronavirüs kararı: Pozitif çıkanlar şehirden çıkamayacak

Vali Özkan uyarmıştı

Konya Valisi Vahdettin Özkan başkanlığında toplanan İl Hıfzıssıhha Kurulunca alınan karara göre, salgının kontrol altında tutulması ve yayılımının durdurulması amacıyla kafe, restoran, lokanta, çay bahçesi gibi işletmelerde ikramlı-ikramsız düğün, sünnet düğünü, nikah, nişan, kına, çetnevir, doğum günü gibi organizasyonlar yasaklandı.

Konya'da yeni koronavirüs önlemleri: Düğün ve toplu organizasyonlara yasak
KORONAVİRÜS
Konya'da yeni koronavirüs önlemleri: Düğün ve toplu organizasyonlara yasak
  • Ayrıca toplu olarak yapılacak doğum günü kutlamaları, hasta ziyaretleri, mevlit programları, aile ve akraba toplantıları, gün gezmeleri, okul gezileri, kamu kurum ve kuruluşları ile dernek, oda, kulüp ve vatandaşlarca düzenlenecek her türlü sosyal içerikli kahvaltı ve yemek etkinlikleri, tanışma ve kaynaşma programları, kermes etkinlikleri gibi kalabalık oluşumuna sebebiyet verecek organizasyonlar da yasaklandı.

Vaka sayısının arttığı Konya'da, maske ve sosyal mesafe unutuldu
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Konya'da, son günlerde koronavirüs vaka sayısında artış yaşandı.
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Son verilere göre günde yaklaşık 150-200 kişiye koronavirüs tanısı konuyor.
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Konya'daki artan hasta sayısına dikkat çekti.
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Buna rağmen kent merkezindeki en işlek noktalardan biri olan Zafer Meydanı'nda birçok kişinin maske takmadığı, maskesini çenesine kadar indirdiği ve sosyal mesafe kuralına uyulmadığı görüldü.
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Maske takmayan bazı vatandaşlar ise çeşitli bahanelerle maske takmadıklarını belirtti.
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Konya'da vaka sayısındaki artış nedeniyle tedirgin olduklarını belirtenler ise Kimse kurallara uymuyor. Bizim maskemiz takılı olmasına rağmen gezerken tedirgin oluyoruz. İnsanlar biraz daha dikkatli olmalı...
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Bayramda da misafirliğe gitmeyip, misafir kabul etmeyeceğiz. Bu sene bayramlar böyle geçsin. İnsanların sağlığı daha önemli dedi.
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Vaka sayısının arttığı Konya'da, maske ve sosyal mesafe unutuldu
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Vaka sayısının arttığı Konya'da, maske ve sosyal mesafe unutuldu
Vaka sayısının arttığı Konya'da, maske ve sosyal mesafe unutuldu
Konya'da, son günlerde koronavirüs vakalarındaki artışa karşın maske ve sosyal mesafe kuralına uyulmuyor. Son verilere göre günde yaklaşık 150-200 kişiye koronavirüs tanısı konuyor.


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