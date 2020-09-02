Konya'da akılalmaz olay: Kadınlar kabul günü yaptı, 68 dairelik site karantinaya alındı

Selçuklu ilçesinin Selahaddin Eyyübi Mahallesi Ahmet Yesevi Caddesi'ndeki 4 bloklu sitedeki bazı kadınlar, kabul gününde toplandı. Bir arada oturan 16 komşu kadından birinin, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıktı. Bunun üzerine yetkililer, 68 dairelik siteyi karantinaya aldı.

Tüm etkinlikler yasaklanmıştı

Konya'da dün alınan kararla, kafe, restoran, lokanta, çay bahçesi gibi işletmelerde düğün, nişan gibi organizasyonlarla toplu halde yapılacak doğum günü, akraba ziyareti, altın günü gibi tüm etkinliklere yasaklama getirilmişti.

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Vali Özkan uyarmıştı

Konya Valisi Vahdettin Özkan başkanlığında toplanan İl Hıfzıssıhha Kurulunca alınan karara göre, salgının kontrol altında tutulması ve yayılımının durdurulması amacıyla kafe, restoran, lokanta, çay bahçesi gibi işletmelerde ikramlı-ikramsız düğün, sünnet düğünü, nikah, nişan, kına, çetnevir, doğum günü gibi organizasyonlar yasaklandı.

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Ayrıca toplu olarak yapılacak doğum günü kutlamaları, hasta ziyaretleri, mevlit programları, aile ve akraba toplantıları, gün gezmeleri, okul gezileri, kamu kurum ve kuruluşları ile dernek, oda, kulüp ve vatandaşlarca düzenlenecek her türlü sosyal içerikli kahvaltı ve yemek etkinlikleri, tanışma ve kaynaşma programları, kermes etkinlikleri gibi kalabalık oluşumuna sebebiyet verecek organizasyonlar da yasaklandı.