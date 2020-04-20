Konya'da bir hayırsever kentte görev yapan polislere yemek ikram etti Konya'da restoran sahibi işletmeci, hafta sonunda sokağa çıkma kısıtlamasında görev yapan emniyet mensuplarına akşam yemeği için lahmacun ikram etti.

Haber Merkezi 20 Nisan 2020, 17:14 AA