Koronavirüs Körfez ülkelerinde çalışan göçmenler isyan ettiKoronavirüsten değil açlıktan öleceğiz
DÜNYA

Körfez ülkelerinde çalışan göçmenler isyan etti:   Koronavirüsten değil açlıktan öleceğiz

İşçi gücü çoğunlukla göçmen işçilere dayanan Körfez ülkelerinde koronavirüse karşı alınan tedbirleri göçmenleri işşiz bıraktı. Duran faaliyetler, ödenmeyen ücretler ve seyahat kısıtlamaları ise kapana kısılan göçmenler "Koronavirüsten değil açlıktan öleceğiz" diyor.

Haber Merkezi Diğer
Körfez ülkelerinde çalışan yabancı göçmenler sayısı ülke nüfuslarının neredeyse yarısını oluşturuyor.
Körfez ülkelerinde çalışan yabancı göçmenler sayısı ülke nüfuslarının neredeyse yarısını oluşturuyor.

İş gücü çoğunlukla yabancı göçmenlere dayanan ve yabancı işçi istihdamında ilk sırada olan Körfez ülkelerinde mülteci işçiler çaresizce salgının sona ermesini bekliyor. Katar ve Suudi Arabistan'da ülkedeki mülteci işçilerden ülkelerine dönmemeleri karantinaya girmeleri istendi. Ancak işçilere duran faaliyetler nedeniyle ücret ödenmediği ifade edildi. Kuveyt't ise bir oyuncu televizyon kanalında işçilerin "çöle atılması" gerektiğini söyledi.

Körfez ülkelerinde derme çatma yurtlarda yaşayan ve gelirleri kesilen binlerce göçmen seyahat ve sokağa çıkma kısıtlamalrı nedeniyle kilitli kalmış durumda.

Suudi Arabistan'da çalışan Mısırlı bir göçmen işçi "Kİmse bizi aramıyor. Kontrol etmiyor, koronadan korkmuyorum, açlıktan öleceğim" ifadelerini kullanıyor.

Suudi Arabistan'ın 34 milyonluk nüfusunun 3'te birini yabancılar oluşturuyor. Bahreyn ve Umman'da ise nüfusun yarısı kadar yabancı işçi çalışıyor. Körfez ülkelerinde Pakistan, Hindistan, Bangladeş, Nepal ve Filipinler'den gelen yüzbinlerce işçi çalışıyor.

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