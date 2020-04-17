Koronavirüs Körfezde ırkçılık hortladı Koronavirüs tedavisi için denemeler yabancı mahkumlar üzerinde yapılsın
DÜNYA

Körfez’de ırkçılık hortladı: Koronavirüs tedavisi için denemeler yabancı mahkumlar üzerinde yapılsın

Bütün dünyayı etkisi altına alan koronavirüs, Körfez ülkelerinde çalışan göçmenlere büyük darbe vurdu. Yabancılar, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) nüfusunun yüzde 90’ını, Kuveyt’in 3’te 2’sini, Umman, Bahreyn ve Suudi Arabistan’ın 3’te 1’ini oluşturuyor.

Hatice Saka Yeni Şafak
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

İnşaat, konaklama, perakende, ulaşım ve hizmet sektörlerinde çalışan milyonlarca işçi, Körfez ekonomilerinin temelinde yer alıyor. Salgın nedeniyle üretimin ve hizmetin durduğu sektörlerde ortada kalan işçiler istismara açık hale geldi. Körfez ülkelerinin koranavirüs önlem paketlerinde yabancı işçileri kapsayan maddelerin çoğunda işçi hakları gasp ediliyor. Bazı ülkeler virüs yaydıkları iddiasıyla göçmenlerin olduğu bölgeleri karantinaya alırken, sağlık koşullarını da hiçe sayıyorlar. Belgeleri eksik olan işçiler sınır dışı edilmek üzere gözaltı merkezlerine gönderiliyor. Ancak sınırların kapalı olması nedeniyle ülkelerine dönemeyen binlerce işçi, toplu halde sağlıksız koşullarda bekletiliyor. İnsan Hakları Örgütü, Körfez ülkelerini gözaltı merkezlerindeki uygulamalara son verme çağrısında bulundu.

EVLERİNE DÖNSÜNLER

BAE, ücretli izin veya geçici olarak ücret azaltımı da dahil olmak üzere yabancı çalışanların suistimaline izin veren bir yasa çıkardı. Ayrıca BAE sınırdışı edilen vatandaşlarını almayı reddeden ülkelere kısıtlamalar getireceğini duyurdu. Suudi Arabistan 2 bin Etiyopyalı göçmeni ülkesine gönderdi. Bu sayının önümüzdeki günlerde 4 bine çıkması bekleniyor. Kuveyt’te eğitimden inşaat sektörüne çok farklı alanlarda çalışan Mısır vatandaşlarının sınır dışı edilmek istenmesi de iki ülke arasında krize neden oldu. Kuveyt hükümeti Mısırlılar için ‘ülkeye giriş yasağı’ bile çıkardı.

‘Yabancıları kobay yapın’

  • Körfez medyasındaki ayrımcı söylemler sosyal medyada gündemden düşmüyor. Geçtiğimiz günlerde Kuveytli ünlü aktris Hayat el-Fahad canlı yayında, “Göçmenlerin hepsi derhal sınır dışı edilsin. Kuveyt halkının sağlığı her şeyden önemli” dedi. Bu ifadeler Arap medyasında geniş yer buldu. Tepkiler üzerine geri adım atan aktris yanlış anlaşıldığını iddia etti. Sosyal medya fenomeni aktivist Tarık el-Muhyas’ın ise göçmenlerden bahsederken “Mısırlılar’ı değil Asyalıları kast ediyoruz” şeklindeki mesajı ise tartışmaları başka bir boyuta taşıdı. Suudi aktris Meryem Abdulaziz ise ‘koronavirüs tedavisi için denemelerin yabancı mahkumlar üzerinde yapılmasını’ istedi.


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