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Koronavirüs Korona fırsatçıları iş başında İyileşen hastaların kanları dark webde satışa çıkarıldı
DÜNYA

Korona fırsatçıları iş başında: İyileşen hastaların kanları dark web'de satışa çıkarıldı

Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs için birçok ülkeden bilim insanları aşının bulunması için seferber oldu. Salgınla mücadele tüm hızıyla sürerken, fırsatçılara da gün doğdu. Yasa dışı internet olarak nitelenen ‘dark web’de (karanlık web) iyileşen korona hastalarının kanlarının satıldığı ortaya çıktı.

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Koronavirüs salgınına karşı mücadele dünyanı dört bir yanında sürüyor. Onlarca ülkedeki bilim insanları salgına tedavi bulmak için mesai harcıyor, iyileşen hastaların kanından alınacak antikorlar ile hazırlanacak bir tedavi üzerinde de çalışmalar yürütüyor.

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Aşı diye kandırıyorlar

Ancak bu çalışma siber suçlıların da iştahını kabartmış durumda. Tedavi süreci tamamlanan kişilerin kanı arama motorlarının göremediği verilerin toplandığı, yasa dışı internet olarak nitelendirilen dark web’de aşı olarak satılıyor.

Koruyucu ekipman ve ilaç da satıyorlar

ABC'nin haberine göre; Avustralya Ulusal Üniversitesi'nden araştırmacılar, siber suçluların koronairüs krizini nasıl fırsata çevirdiğini gösteren bir rapor yayımladı. Çevrimiçi suçlular tarafından yasa dışı olarak satılan ürünler arasında, kanın yanı sıra büyük miktarlarda kişisel koruyucu ekipman ve olası tedavi yöntemlerinde kullanılan ilaçların bulunduğu aktarıldı.

İmmün plaza tedavisi için kullanılıyor

  • Daha önce koronayı yenen kişilerin kanlarının satışa çıkarılmasının en büyük nedeni, son dönemlerde yaygın olarak kullanılan ve etkili sonuçlar veren immün plazma tedavisi. İmmün plazma tedavisi yönetimiyle, koronavirüsü yenmiş hastalardan alınan kan, virüsü aktif olarak vücudunda taşıyan insanlara enjekte edildi ve başarılı sonuçlar veren bir tedavi yöntemi ortaya çıktı.

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