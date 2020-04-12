Korona hafiyeleri: AK Parti’de eksiklikleri teşkilat gözleyecek

Bu süreçte teşkilatlarda nöbetçi bulundurulacak. Vatandaşların teşkilat bürolarına gelerek veya telefon ederek aktardığı sıkıntıları dinlenecek.
YERLİ ÜRETİME DESTEK
Teşkilatlar aracılığıyla vatandaşın nabzı tutulurken illerde durumun ne olduğu, alınan korona önlemlerine uyulup uyulmadığı, vatandaşların illere giriş çıkışlarıyla ilgili sıkıntılar, alına önlemler kapsamında nelerin neler eksik olduğu dinlenerek raporlanacak. Teşkilat başkanları ayrıca koronadan korunmak için üretim yapan üreticilerle de görüşecek. İl başkanları koronavirüs ile ilgili ekipmanların yerli üretimi konusunda destek verilmesini isteyecek.