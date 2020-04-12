Koronavirüs Korona hafiyeleri AK Partide eksiklikleri teşkilat gözleyecek
TÜRKİYE

Korona hafiyeleri: AK Parti’de eksiklikleri teşkilat gözleyecek

AK Parti teşkilatları, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatı kapsamında vatandaşların nabzını tutacak. Teşkilatlar korona günlerinde de vatandaşlara ulaşarak onların bu süreçte yaşadıkları sıkıntıların giderilmesini sağlayacak.

Fazlı Şahan Yeni Şafak
Cumhurbaşkanı Erdoğan
Cumhurbaşkanı Erdoğan

Bu süreçte teşkilatlarda nöbetçi bulundurulacak. Vatandaşların teşkilat bürolarına gelerek veya telefon ederek aktardığı sıkıntıları dinlenecek.

YERLİ ÜRETİME DESTEK

Teşkilatlar aracılığıyla vatandaşın nabzı tutulurken illerde durumun ne olduğu, alınan korona önlemlerine uyulup uyulmadığı, vatandaşların illere giriş çıkışlarıyla ilgili sıkıntılar, alına önlemler kapsamında nelerin neler eksik olduğu dinlenerek raporlanacak. Teşkilat başkanları ayrıca koronadan korunmak için üretim yapan üreticilerle de görüşecek. İl başkanları koronavirüs ile ilgili ekipmanların yerli üretimi konusunda destek verilmesini isteyecek.

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