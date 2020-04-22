Koronavirüs Korona hastası kadının karantina odası şaşkınlığı Burası 5 yıldızlı otel gibi
TÜRKİYE

Korona hastası kadının 'karantina odası' şaşkınlığı: Burası 5 yıldızlı otel gibi

Antalya'daki devlet hastanesinde koronavirüs tedavisi gören Demet Çileli Baz, karantinada olduğu odanın fotoğraflarını sosyal medyada paylaştı. Hastanenin 5 yıldızlı otelden farkı olmadığını belirten Baz, “TV, duş, internet her şey mevcut. Buna karantina denir mi bilmiyorum” dedi.

Haber Merkezi İHA
Hasta Baz, Türkiye'nin sağlık sektörü çöken ülkelere ders verdiğini söyledi.
Hasta Baz, Türkiye'nin sağlık sektörü çöken ülkelere ders verdiğini söyledi.

Antalya'da yaklaşık 10 gündür şiddetli öksürük ve ateş şikayeti sonrası gittiği özel bir hastanede kendisine zatürre teşhisi konula Demet Çileli Baz, evine geldikten sonra ateş ve öksürüğü tekrar arttı. Bunun üzerine Kepez Devlet Hastanesi'ne giderek korona testi yapılan Baz’ın, sonucu pozitif çıktı.

"Otel konforumuz var"

Akşam saatlerinde bir test daha yapılacak olan Baz, yaşadıklarını ve hastane ortamında ne koşullarda olduğunu sosyal medya hesabı üzerinden canlı olarak paylaştı. Hastanede kaldığı odadan bahseden Baz, Kaldığım odayı çok soranlar oldu. Kepez Devlet Hastanesi'ndeyim. Tek kişilik odalarda kalıyoruz. Buzdolabımız, televizyonumuz, yatağımız, banyo ve duşumuz, internetimiz mevcut. Yani samimi söylüyorum 5 yıldızlı otel gibi burası. Dün karantinaya alındım ama buna karantina denir mi bilmiyorum.” dedi.

"Türkiye sağlık sektörü çöken ülkelere ders veriyor"

  • Sağlık çalışanlarının ilgi ve alakasının çok iyi olduğunu belirten Baz, “İçeriden dışarıya, dışarıdan içeriye telefonla arayabiliyoruz. Yarım saatte bir sağlık çalışanı dostlarımız geliyor. Ateş, tansiyon ve nabzıma bakıyorlar. Gerçekten ilgi alaka dört dörtlük burada. Duşumuz, sıcak suyumuz var. Yüce Allah devletimize zeval vermesin. Dünyanın sağlık sektörünün çöktüğü birçok gelişmiş ülkelere, Türkiye Cumhuriyeti resmen bir ders veriyor.” diye konuştu.
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