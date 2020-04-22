Korona hastası kadının 'karantina odası' şaşkınlığı: Burası 5 yıldızlı otel gibi

Antalya'da yaklaşık 10 gündür şiddetli öksürük ve ateş şikayeti sonrası gittiği özel bir hastanede kendisine zatürre teşhisi konula Demet Çileli Baz, evine geldikten sonra ateş ve öksürüğü tekrar arttı. Bunun üzerine Kepez Devlet Hastanesi'ne giderek korona testi yapılan Baz’ın, sonucu pozitif çıktı.

"Otel konforumuz var"

Akşam saatlerinde bir test daha yapılacak olan Baz, yaşadıklarını ve hastane ortamında ne koşullarda olduğunu sosyal medya hesabı üzerinden canlı olarak paylaştı. Hastanede kaldığı odadan bahseden Baz, “Kaldığım odayı çok soranlar oldu. Kepez Devlet Hastanesi'ndeyim. Tek kişilik odalarda kalıyoruz. Buzdolabımız, televizyonumuz, yatağımız, banyo ve duşumuz, internetimiz mevcut. Yani samimi söylüyorum 5 yıldızlı otel gibi burası. Dün karantinaya alındım ama buna karantina denir mi bilmiyorum.” dedi.

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