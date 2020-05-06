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Koronavirüs Koronavirüs araştırması yapan Çinli bilim insanı başından vurularak öldürüldü
DÜNYA

Koronavirüs araştırması yapan Çinli bilim insanı başından vurularak öldürüldü

ABD'nin Pennsylvania eyaletinde koronavirüsle ilgili "çok önemli bir buluşun eşiğinde olduğu" iddia edilen bir bilim insanı hafta sonunda uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybetti. Bilim insanı Liu'nun koronavirüs enfeksiyonu ve bunu takip eden komplikasyonların hücresel temelinin altında yatan hücresel mekanizmaları açığa çıkaracak çok önemli bir buluşun eşiğinde odluğu ifade edildi.

Haber Merkezi Diğer
Bing Lie başından vurularak öldürüldü.
Bing Lie başından vurularak öldürüldü.

ABD'de yaşayan Çinli bilim insanı başından vurularak öldürüldü.

CNN'in haberlerine göre Pittsburgh Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde araştırmacı olan 37 yaşındaki Bing Liu, Rose Township'teki evinde Cumartesi günü ölü bulundu. Liu'nun başından ve boynundan vurulduğunu açıklandı.

'Liu'yu vuran kişi kendini de öldürdü'

Liu'nun cesedinin bulunmasından bir saat sonra, evin bir kilometre kadar yakınlarında park edilmiş bir aracın içinde ikinci bir cesede daha rastlandı. 46 yaşındaki bu kişinin adının Hao Gu olduğu belirtildi.

Rose Township polis yetkililerinden Brian Kohlhepp, NBC'ye Liu ve Gu'nun birbirlerini tanıdığını söyledi. Polis, Gu'nun Liu'yu öldürdükten sonra arabasında kendisini vurduğuna inanıyor.

Bilgisayımsal bilim dalında Singapur'da doktora yapan Liu'nun doktora sonrası çalışmalarını Carnegie Mellon Üniversitesi'nde tamamladıktan sonra Pittsburgh Üniversitesi'ne geldiği belirtiliyor.

Koronavirüs üzerinde çalışıyordu

Açıklamada, "Bing (Liu) SARS-CoV-2 enfeksiyonu ve bunu takip eden komplikasyonların hücresel temelinin altında yatan hücresel mekanizmaları açığa çıkaracak çok önemli bir buluşun eşiğindeydi. Onun başladığı işi bitirmek için çaba göstereceğiz" denildi

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