Koronavirüs Ankara Üniversitesi duyurdu Türk bilim insanı Prof Aykut Özkul koronavirüsü izole etmeyi başardı
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Ankara Üniversitesi duyurdu: Türk bilim insanı Prof. Aykut Özkul koronavirüsü izole etmeyi başardı

Ankara Üniversitesi, Veteriner Fakültesi Viroloji Anabilim Dalı Başkanı ve Ankara Üniversitesi Biyoteknoloji Enstitüsü Direktörü Prof. Dr. Aykut Özkul'un koronavirüse karşı (Kovid-19) serum, aşı ve ilaç üretmenin ilk adımı olan SARS-COV-2 virüsünün izolasyonunu başardığını açıkladı.

Ankara Üniversitesi Biyoteknoloji Enstitüsü resmi Twitter sayfasından "Bu daha başlangıç. Kararlı ve azimliyiz" mesajı yayınladı. Türk Veteriner Hekimleri Birliği de Prof. Özkul'u tebrik eden bir bildiri yayınladı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
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Ankara Üniversitesi resmi Twitter hesabından yapılan açıklamada koronavirüsün izolasyonunun başarıldığı açıklandı. Ankara Üniversitesi Biyoteknoloji Enstitüsü de "Bu daha başlangıç. Kararlı ve azimliyiz" mesajı yayınladı.

  • Ankara Üniversitesinden yapılan açıklamada, "Üniversitemiz Biyoteknoloji Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Aykut Özkul, koronavirüse karşı (Covid-19) serum, aşı ve ilaç üretmenin ilk adımı olan SARS-COV-2 virüsünü izole etmeyi başardı!" ifadeleri kullanıldı.

Tebrik mesajı paylaşıldı

Öte yandan Türk Veteriner Hekimleri Birliği, Prof. Dr. Aykut Özkul için tebrik ve teşekkür mesajı paylaştı. Türk Veteriner Hekimleri Birliği Merkez Konseyi, "Son derece önemli ve sevindirici çalışmasından dolayı Sayın Hocamızı ve ekibini kutluyor, teşekkür ediyor, bundan sonraki süreçte başarılar diliyoruz" açıklamasında bulundu.

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