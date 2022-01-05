Koronavirüs Bilim Kurulu bugün toplanacak: Bakan Koca yazılı açıklama yapacak

Koronavirüs Bilim Kurulu, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın başkanlığında videokonferans yöntemiyle bugün toplanacak.

Saat 17.30'da başlayacak toplantının ardından ardından yazılı açıklama yapılacak.

Gündem Omicron

Toplantının gündeminde Omicron varyantı olacak. Ayrıca son vaka tablosu, acil kullanım onayı aşamasındaki yerli aşı TURKOVAC ve koronavirüs ilacıyla ilgili çalışmalar da değerlendirilecek.

KORONAVİRÜS Türkiye'nin 4 Ocak koronavirüs tablosu açıklandı: İstanbul'da Omicron baskın hale geldi

Vaka sayısı 50 bini geçti

Tüm dünya koronavirüsün mutasyona uğramış hali Omicron varyantı ile mücadele ediyor. Pek çok ülke tedbirlere geri döndü.

Son 24 saatte 382 bin 888 COVID-19 testi yapıldı, 54 bin 724 kişinin testi pozitif çıktı, 137 kişi yaşamını yitirdi, iyileşenlerin sayısı 26 bin 561 oldu

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