Koronavirüs Koronavirüs Bilim Kurulu bugün toplanacak Bakan Koca yazılı açıklama yapacak
TÜRKİYE

Koronavirüs Bilim Kurulu bugün toplanacak: Bakan Koca yazılı açıklama yapacak

Koronavirüs Bilim Kurulu bugün saat 17.30'da Sağlık Bakanı Fahrettin Koca başkanlığında toplanacak. Son günlerde artan vaka sayısının gündemde olacağı toplantı sonrası yazılı açıklama yapılacak.

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Haber Merkezi Diğer
Koronavirüs Bilim Kurulu bugün toplanacak: Bakan Koca yazılı açıklama yapacak
Fahrettin Koca

Koronavirüs Bilim Kurulu, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın başkanlığında videokonferans yöntemiyle bugün toplanacak.

Saat 17.30'da başlayacak toplantının ardından ardından yazılı açıklama yapılacak.

Gündem Omicron

Toplantının gündeminde Omicron varyantı olacak. Ayrıca son vaka tablosu, acil kullanım onayı aşamasındaki yerli aşı TURKOVAC ve koronavirüs ilacıyla ilgili çalışmalar da değerlendirilecek.

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