Koronavirüs Bilim Kurulu video konferans yöntemiyle toplanacak

Koronavirüs Bilim Kurulu saat 16.30’da video konferans yöntemiyle toplanacak.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, toplantının ardından saat 18.00’de YouTube üzerinden canlı açıklama yapacak.
Koronavirüs Bilim Kurulu saat 16.30’da video konferans yöntemiyle toplanacak.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, toplantının ardından saat 18.00’de YouTube üzerinden canlı açıklama yapacak.
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