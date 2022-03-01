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TÜRKİYE

Koronavirüs Bilim Kurulu yarın toplanacak: Beklenen açıklama olacağına inanıyorum

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Kurul salgınla mücadelede gelinen nokta ve kısıtlamaların tekrar değerlendirilmesi gündemiyle toplanıyor. Yarın saat 18.00'da bir açıklama ile huzurlarınızda olacağım, bu açıklamanın, bir süredir beklenen açıklama olacağına inanıyorum" dedi.

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Haber Merkezi Yeni Şafak AA
Koronavirüs Bilim Kurulu yarın toplanacak: Beklenen açıklama olacağına inanıyorum! Maske zorunluluğu mu kalkacak?
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Koronavirüs Bilim Kurulu'nun yarın salgınla mücadelede gelinen nokta ve kısıtlamaların tekrar değerlendirilmesi gündemiyle toplanacağını bildirdi.

Bakan Koca, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şu ifadelere yer verdi:

  • "Koronavirüs Bilim Kurulu yarın, salgınla mücadelede gelinen nokta ve kısıtlamaların tekrar değerlendirilmesi gündemiyle toplanıyor. Yarın saat 18.00'da bir açıklama ile huzurlarınızda olacağım. Bu açıklamanın, bir süredir beklenen açıklama olacağına inanıyorum. Buluşmak üzere."

Bakan Koca açıkladı: Maske zorunluluğu kalkacak mı?
KORONAVİRÜS
Bakan Koca açıkladı: Maske zorunluluğu kalkacak mı?

Maske zorunluluğu mu kalkacak?

Geçtiğimiz günlerde Bakan Koca, gazetecilere açıklamada bulunarak, "Gelecek hafta çarşamba veya perşembe günü bir basın toplantımız olacak. Salgınla mücadelede geldiğimiz noktayı ve bundan sonra neler yapılacağına ilişkin süreci anlatacağız. Maskelerin ne zaman çıkacağı konusu da dahil olmak üzere bundan sonra neler yapılacağını net bir şekilde ifade edeceğiz" ifadelerini kullanmıştı.

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