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Koronavirüs Koronavirüs Bilim Kurulunun son toplantısı başladı Maske zorunluluğu kalkacak mı?
TÜRKİYE

Koronavirüs Bilim Kurulu'nun son toplantısı başladı: Maske zorunluluğu kalkacak mı?

Koronavirüs salgınında hızla düşen vaka sayıları sonrası gözlerin çevrildiği en kritik Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısı saat 12:00'de başladı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca başkanlığında yapılan toplantıda maske kullanımı ile ilgili önemli kararların alınması bekleniyor.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Koronavirüs Bilim Kurulunun son toplantısı başladı: Maske zorunluluğu kalkacak mı?
Bilim Kurulu'nda 2 Mart'ta alınan kararla, açık havada maske zorunluluğu kaldırılmıştı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca geçtiğimiz günlerde 'en önemli' Bilim Kurulu toplantısının 27 Nisan çarşamba gününe ertelendiğini duyurmuştu.

Bakan Koca "Hayırlı kararları Çarşambaya bırakmayalım, Salı günü toplanalım" paylaşımıyla kritik toplantının bugün yapılacağını açıkladı.

BİLİM KURULU'NUN SON TOPLANTISI

Beklenen toplantı saat 12:00’de Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca başkanlığında başladı.

Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Bakan Koca ise toplantısın Bilim Kurulu'nun son toplantısı olduğuna vurgu yaptı.

KRİTİK KARARLAR MASADA

Toplantıda Maske ile ilgili önemli kararların alınması bekleniyor. Kapalı alanlarda maske şartının esnetilmesi gündemde. Okullardaki maske zorunluluğuna yönelik de bir karar alınması bekleniyor.

"EN KÖTÜ GÜNLERİMİZ GERİDE KALDI"

Fahrettin Koca, Sakarya Valiliği'ni ziyareti sonrası yaptığı açıklamada "En kötü günlerimiz geride kaldı. Bilim Kurulu en önemli toplantılarından birini yapacak. Özellikle Maske başta olmak üzere bu anlamda alınacak önemli kararlar olacak, okullarda maske kullanımı dahil olmak üzere. Gelecek hafta çok önemli olan Bilim Kurulu toplantısında ele almış olacağız" demişti.

'ARTIK ZİHNİMİZDEN ÇIKARMA ZAMANI GELMİŞTİR'

Geçtiğimiz günlerde vaka ve vefat sayılarının son bir buçuk yılın en düşük düzeyine gerilediğini açıklayan Sağlık Bakanı Koca, “Dünya gündemini 2 yıldır esir alan koronavirüs salgını hala gündemimizde olsa da artık zihnimizden çıkarma zamanı gelmiştir” demişti.

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Maske ile ilgili önemli kararların alınması bekleniyor.

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