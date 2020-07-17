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Koronavirüs Koronavirüs Burdurda kışlaya yayıldı Karantinadaki asker sayısı 449a çıktı
TÜRKİYE

Koronavirüs Burdur'da kışlaya yayıldı: Karantinadaki asker sayısı 449'a çıktı

Burdur'daki 58'inci Piyade Er Eğitim Alayı'nda koronavirüs vaka sayısı endişelendiren boyutlara ulaştı. 33 askerin daha korona testlerinin pozitif çıkması üzerine, temaslı oldukları tespit edilen 221 asker karantinaya alındı. Toplam sayı 449'a yükseldi.

Haber Merkezi DHA
Burdur'da karantinaya alınan asker sayısı yükseldi.
Burdur'da karantinaya alınan asker sayısı yükseldi.

Burdur 58'inci Piyade Er Eğitim Alayı Binbaşı Maruf Kışlası'nda 33 askerin Covid-19 testinin pozitif çıkması üzerine, temaslı oldukları tespit edilen 221 asker, Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi İstiklâl Yerleşkesi'ndeki Asımın Nesli Yurdu'na yerleştirilerek, karantinaya alındı.

Gaziantep'te asker adayının testi pozitif çıktı: 68 kişi karantinaya alındı
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Gaziantep'te asker adayının testi pozitif çıktı: 68 kişi karantinaya alındı


  • Yapılan çalışmalar sonunda test sonuçları pozitif olan askerlerle temaslı 228 asker de Fereli Sinan Efendi Yurdu'nda karantinaya alındı. Böylelikle 2 yurtta karantinada olan toplam asker sayısı 449'a yükseldi.

İzmir’den asker uğurlamasına geldi 14 ev karantinaya alındı
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İzmir'den Kırıkkale'nin Karakeçili ilçesine bir yakınının asker uğurlaması için gelen bir kişiye yapılan testler sonucunda korona virüs teşhisi konuldu.
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Durum üzerine çalışma başlatan sağlık ekipleri, şahsın temasta bulunabileceği kişileri belirledi.
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İlçe Hıfzıssıhha Kurulu da Zafer Mahallesi Şehit Alpaslan Yazıcı Caddesi üzerinde bulunan 14 evde ikinci bir değerlendirmeye kadar tedbir amacıyla karantina uygulamasını kararlaştırdı.
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Ekipler, karar üzerine sokakta önlem alarak güvenlik şeridi çekti.
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Karantina altındaki vatandaşların kontrolleri süreç boyunca sağlık personeli tarafından sağlanacak.
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Ailelerin ihtiyaçları da Vefa Sosyal Destek Grubu tarafından karşılanacak.
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İzmir’den asker uğurlamasına geldi 14 ev karantinaya alındı
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İzmir’den asker uğurlamasına geldi 14 ev karantinaya alındı
İzmir’den asker uğurlamasına geldi 14 ev karantinaya alındı
Kırıkkale'nin Karakeçili ilçesinde asker uğurlamasına gelen bir kişide koronavirüs testinin pozitif çıkması sonucu 14 ev tedbir amacıyla karantinaya alındı.

Bir köyde giriş çıkışlar kapatıldı


Diğer yandan 2 kişide koronavirüs tespit edilmesi sonucu Karamanlı ilçesine bağlı Bademli Köyü karantinaya alınarak, giriş-çıkışlara kapatıldı. Karamanlı Belediye Başkanı Fatih Selimoğlu sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Bademli köyümüzde 2 vatandaşımızda Covid-19 vakasına rastlanmış ve hastalığın çoğalmasını önlemek amacıyla İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararı ile Bademli köyümüz karantinaya alınmıştır. Tarımsal faaliyetler kontrollü bir şekilde devam edecektir. Köyün ana girişinde bulunan jandarma ekiplerimiz ve İlçe Tarım Müdürlüğü personelinin kayıt kontrolü ile çiftçilerimiz arazilerine gidip, gelebilecektir. Burdur ve ilçelerimizde hızla artış gösteren bu hastalığın yayılmasını önlemek amacıyla lütfen temizlik, maske ve mesafe kurallarına uyalım. Bademli köyümüze geçmiş olsun" dedi.

Terhis edilecek erlerin son durumu belli oldu: Kışladan çık evinde kal
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