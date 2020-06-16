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Koronavirüs Koronavirüs değil uçak fobisiymiş Nefes darlığı yaşayınca ortalık karıştı
DÜNYA

Koronavirüs değil uçak fobisiymiş: Nefes darlığı yaşayınca ortalık karıştı

Almanya'nın Düsseldorf kentinden Adana'ya gitmek üzere kalkış için hazırlanan uçakta nefes almada sıkıntı yaşayan yolcuda koronavirüs olduğundan şüphelenildi. Yolcuya yapılan testin negatif çıktığı, uçuş fobisi nedeniyle kapılar kapandığında strese bağlı nefes problemi yaşadığı kaydedildi.

Haber Merkezi DHA
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Arşiv


Hava yolu şirketi SunExpress'ten yapılan yazılı açıklamada, şunlar kaydedildi: "Düsseldorf - Adana uçuşumuz, rahatsızlanan yolcumuza kabin ekiplerimiz tarafından gerekli müdahalenin yapılması ve yolcumuzun bagajlarının indirilmesinin ardından gecikmeli olarak gerçekleşmiştir" denildi.

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Tüm önlemler alındı

  • Havayolunun, misafirlerinin ve uçuş ekiplerinin sağlıklı ve emniyetli seyahati için ulusal ve uluslararası sağlık ve havacılık otoriteleri ile işbirliği içinde gerekli tüm önlemleri aldığı kaydedilen açıklamada, tüm uçuşlarında yolcularına ve uçuş ekiplerine maske ile seyahat etme zorunluluğu getirildiğini, teması azaltmak adına kabin içi hizmetlerin de bu doğrultuda güncellendiği belirtildi.

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Üç dakikada bir temizleniyor

Bunlara ek olarak, SunExpress uçaklarında düzenli olarak uluslararası otoriteler tarafından etkisi kanıtlanmış dezenfeksiyon işlemleri uygulandığı belirtilen açıklamada, "Tüm uçaklarda ameliyathanelerde kullanılan HEPA filtreleme sistemi mevcuttur ve bu filtreler, koronavirüs de dahil olmak üzere bilinen tüm virüslere karşı yüzde 99,9'luk bir başarı oranı ile uçak içindeki havayı her üç dakikada bir sürekli temizlemektedir." ifadeleri kullanıldı.

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