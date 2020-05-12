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Koronavirüs Koronavirüs deve kuşu yumurtası taleplerini artırdı
TÜRKİYE

Koronavirüs deve kuşu yumurtası taleplerini artırdı

Koronavirüs deve kuşu yumurtası taleplerini artırdı

Karaman'da çiftçilik yapan Hacı Gedikaslan, koronavirüs salgını ile birlikte deve kuşu yumurtasına talep olduğunu ve talepleri karşılamakta güçlük çektiklerini söyledi. Kırşehir ve çevre illerden hastalık ve ilaç malzemesi kullanımı adına deve kuşu yumurtası istiyorlar. Gedikaslan, deve kuşu yumurtasına talebin bağışıklık sistemini kuvvetlendirme özelliği nedeniyle yoğun talep olduğunu belirtti.

Haber Merkezi İHA
Hacı Gedikaslan
Hacı Gedikaslan

Kaman ilçesine bağlı Çağırkan Köyünde deve kuşu yetiştiriciliği yapan Hacı Gedikaslan, Kovid-19 salgını ile birlikte deve kuşu yumurtasına taleplerin de arttığını belirttiği açıklamasında şu ifadeler yer aldı:

  • "Çiftliğimizi 1995 yılında faaliyete geçirdik. Hiç ara vermeden deve kuşu yumurtası üretmeye devam ettik. Yavru ve yumurta satışı faaliyeti gösteriyoruz. Virüs etkisi ile yumurta satışlarında patlama oldu. Bir çok yerden talep ediliyor. Bizlerin ise yavru üretmek için yumurtaya ihtiyacımız var.”

Kırşehir ve çevre illerden hastalık ve ilaç malzemesi kullanımı adına kuş yumurtası istiyorlar.

Hastalık ve ilaç malzemesi için kuş yumurtası isteniyor

Kırşehir ve çevre illerden hastalık ve ilaç malzemesi kullanımı adına kuş yumurtası istendiğini anlatan Gedikaslan, "Vatandaş, ’çocuğum hasta’ ya da ilaç olacak gibi taleplerle yumurta almaya geliyor. Onları da kıramıyoruz. Yumurta yetiştiremiyoruz” diye konuştu.

40-45 gün arasında yavruların çıktığını söyleyen Gedikaslan açıklamasını şöyle sürdürdü:

  • “Üretimi zor iş, 40-45 arasında yavrular çıkıyor. Gelişim makinalarında 34 gün kaldıktan sonra yüzde 25 derece nemde oluşuyor. Deve kuşu yavrusu büyütmekte çok zahmetli. Yetişkin kuşlar ne kadar dirençli ise yavrularda o oranda nazikler.”
Kırşehir ve çevre illerden hastalık ve ilaç malzemesi kullanımı adına kuş yumurtası istiyorlar.
40-45 günde yavrular yumurtadan çıkıyor.
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