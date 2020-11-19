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Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Özlü ev içi bulaşlara dikkat çekti Çayı koy geliyoruz gibi davetler tedbirleri baypas eder
TÜRKİYE

Koronavirüs haberleri: Bilim Kurulu Üyesi Tevfik Özlü: 'Çayı koy geliyoruz' gibi davetler olursa tedbirler baypas edilmiş olur

Bilim Kurulu Üyesi Özlü ev içi bulaşlara dikkat çekti: 'Çayı koy geliyoruz' gibi davetler tedbirleri baypas eder

Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü, artan koronavirüs vakalarında ev içi bulaşlara dikkat çekerek, "Çayı koy geliyoruz', 'maç var birlikte izleyelim', 'yaş günü yaptık, gelin pasta keselim', bu tür davetler, bir araya gelmeler olursa alınan tedbirler baypas edilmiş olur, kısa devre olur. Evde oturmalıyız, eve de kimseyi almamalıyız" dedi.

Haber Merkezi DHA
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü

Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi ve Karadeniz Teknik Üniversitesi Farabi Hastanesi Göğüs Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Tevfik Özlü, Youtube ve Twitter hesaplarından yaptığı videolu paylaşımda, koronavirüse karşı alınan yeni tedbirlerin yeterli olup olmayacağına ilişkin açıklama yaptı. Özlü, alınan tedbirlerin yeterli olup olmayacağının merak edildiğini belirterek, "Umarım yeterli olur. Bu biraz bize de bağlı. Sadece idari tedbirler ile bir pandemiyi durdurmak mümkün olmaz. Toplumun da katılması, destek vermesi lazım" dedi.

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'ALINAN TEDBİRLER BAYPAS EDİLMİŞ OLUR'

Her alanın denetlenemeyeceğini belirten Özlü, şunları kaydetti:

"Bu süreçle ilgili kamusal alanları denetleyeceğiz. Mesela sokağa çıkma yasağında birisi bu yasağı ihlal ederse yaptırımlara maruz kalacak. Yasağın uygulanacağı diğer alanlar ile ilgili denetim, yaptırımlar uygulanacak; bunlarda sorun olmaz. Ama bulaşma sadece buralarda olmuyor. Ev içi buluşmalar, ev içi toplanmalar buralar Türkiye'de bulaşmanın olduğu sıcak alanlar. Aile içi bulaşlar Türkiye'de çok fazla. Diyelim ki hafta sonu insanlar hava karardığında sosyalleşmek için restoranlara, kafelere, sinemalara gidiyorlardı. Ya da eş-dost buluşup keyifli vakit geçiriyorlardı. Şimdi çıkamayacaklar evden. Şimdi evde kalınca da birbirlerini evlere davet edebilirler, bir arada olmak isteyebilirler. Özellikle aynı apartmanda, aynı sitede oturanlar ya da mahallede yakın oturanlar bir araya gelmek isteyebilirler. 'Çay demledim gelin, birlikte çay içelim', 'çayı koy geliyoruz', 'maç var birlikte maç izleyelim', 'yaş günü yaptık, gelin pasta keselim' bu tür davetler, bir araya gelmeler olursa alınan tedbirler baypas edilmiş olur, kısa devre olur. Alınan idari kararların etkili olması için, salgının durdurulması için biz de vatandaş olarak bu konuda duyarlı olmalıyız."

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'YASAKLARA GERİ DÖNMEK ZORUNDA KALABİLİRİZ'

  • Özlü, tedbirlerin amacının kalabalıklaşmayı, karşılaşmayı, bulaşı azaltmak olduğuna dikkat çekerek, "Dolayısıyla evde oturmalıyız, eve de kimseyi almamalıyız. Evde de hane halkının dışındaki kişiler ile bir araya gelmek güvenli değil. Sokağa çıkmayız ama evde bulaşma devam edebilir. Hepimizin bu konuda sürece destek vermesi gerekiyor. Bunu yapmazsak bizi zora sokacak, canımızı yakacak radikal kararlara, yasaklara geri dönmek zorunda kalabiliriz" ifadelerini kullandı.

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'BIÇAK KEMİĞE DAYANDI'

Yasaklarla birlikte durumun rehavetinin anlaşılması gerektiğini belirten Özlü, "Bıçak kemiğe dayandı. Bundan sonra bir şey yokmuş gibi davranmaya devam edersek giderek kapanacağız. Daha sert, daha radikal yasaklar gelecek, o da hepimizi zora sokacak. Artık bunu hep birlikte içselleştirmeliyiz, virüsle yaşamayı öğrenmeliyiz. Sosyal alanlar ve kamusal alanlarda dikkat etmemiz gereken hususlar ile ilgili yaptırımlar bizi biraz daha bu konuda zorlayacak; ama kendi evlerimizde, kendi aile içi birlikteliklerimizde çok dikkatli olmamız gerekiyor" dedi.

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