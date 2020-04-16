Koronavirüs hapşırma yoluyla 8 metreye kadar ulaşabiliyor

Koronavirüs salgınında ölümlü vakaların artış gösterdiği ABD’li bilim insanları çarpıcı bir araştırmayı kamuoyuna duyurdu. ABD'de faaliyet gösteren Massachusetts Teknoloji Enstitüsü'ndeki uzmanlar, koronavirüsün bir hapşırmayla yaklaşık 8 metreye kadar nasıl yayabileceğini gösteren ağır çekim videosu hazırladı. Uzmanlar, hapşırmanın, Kovid-19'un bilinen bir semptomu olmasa da virüsün yayılma yollarından biri olduğunu söylüyor.

Sosyal mesafede 2 metre yeterli değil

Koronavirüsün öksürük ve yüzeylere dokunmak yoluyla da bulaşabildiği için sosyal mesafe önlemlerinin önemli olduğu belirtilirken, yeni araştırmalar önerilen iki metrelik kuralının yeterli olmayabileceğini öne sürdü.

Virüs hapşırmayla 7-8 metre yayılabiliyor

Hapşırma yoluyla sekiz metreye kadar koronavirüsün bulaşabileceğini söyleyen ve araştırmaya liderlik eden Prof.Lydia Bourouiba, "Bireysel bir hastanın fizyolojisi, nem ve sıcaklık gibi çevresel koşulların çeşitli kombinasyonları göz önüne alındığında, gaz bulutu ve her büyüklükteki patojen taşıyan damlacıkların yükü 7-8 metre arasında gidebilir” dedi.

KORONAVİRÜS SON DURUM: Türkiye ve dünyada koronavirüs test sayısı, vaka sayısı ve ölü sayıları

Damlacık yüzeyleri kirletebilir

Öte yandan hapşırma süresi boyunca, her boyuttaki damlacıkların farklı oranlarda yerleştiğini veya buharlaştığını belirten Prof Bourouiba, "Gidişat boyunca yerleşen damlacıklar yüzeyleri kirletebilir, geri kalanı hareketli bulutta sıkışıp kalır. Sonunda bulut ve onun damlacık yükü momentumu ve tutarlılığı kaybeder ve bulutun içinde kalan damlacıklar buharlaşır” şeklinde konuştu.

Bunun saatlerce havada asılı kalabilen kalıntılar ürettiğini ve havalandırma veya klima kontrol sistemleri ile hava akışını takip ettiğini söyledi. Ayrıca Bouroiba, "Bu verilerin Kovid-19 ile ilgili klinik sonuçları olup olmadığı bilinmemektedir" ifadelerini kullandı.

REKLAM

"2 metrelik mesafe yeterli değil"

Önerilen 2 metre sosyal mesafe kuralının virüsün yayılmasını durdurmak için yeterli olmayabileceğini söyleyen Prof Bourouiba, "Bu mesafeler, damlacıkları uzun mesafelere taşıyan yüksek momentumlu bir bulutun olası varlığını dikkate almayan tahmini aralıklara dayanmaktadır. Bu ve diğer nedenlerle, uygun kişisel koruma ekipmanlarının giyilmesi, bir hastadan 2 metre uzakta olsa bile, enfekte olabilecek hastalara bakan sağlık çalışanları için hayati önem taşımaktadır” dedi.